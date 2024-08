De tre toneangivende indeksene i USA endte ned mandag. Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,33 prosent til 17,816.94 poeng. Dow Jones falt 0,15 prosent til 40,834.71 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen ned 0,20 prosent til 5,597.10 poeng.

Vix-indeksen, også kjent som volatilitetsindeksen endte opp 6,96 prosent til 15,66.

Den amerikanske tiårsrenten falt tirsdag til 3,820 prosent.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA det siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs mandag.

Facebook falt 0,48 prosent til 526,73 dollar.

Amazon steg 0,37 prosent til 178,88 dollar.

Apple steg 0,27 prosent til 226,51 dollar.

Netflix steg 1,45 prosent til 698,54 dollar.

Alphabet steg 0,31 prosent til 167,18 dollar.

Eli Lilly steg

Tirsdag steg Eli Lilly omtrent 3 prosent til 950 dollar. Aksjekursen er nå på linje med toppnoteringen, aksjen har sammen med Novo Nordisk gjort det svært godt grunnet deres slankemedisin. Aksjen har mangedoblet seg de siste årene, noe Novo Nordisk også har gjort.

Olje og krypto

Oljeprisen har falt de siste dagene og har nå bikket godt under 80 dollar per fat, både for brent og WTI-oljen.

September-kontrakten på et fat WTI-olje falt 0,87 prosent til 73,16 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot falt 0,72 prosent til 77,20 dollar pr. fat.

Bitcoin endte flatt til 59.515 dollar, mens Ethereum falt 0,54 prosent til 2.601 dollar.