På toppen har Blystad finansielle investeringer, både børsnoterte og ikke-noterte, samt visse strategiske poster.

Blystad (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 22.81 1.720 Driftsresultat 1.108 1.011 Resultat før skatt 2.509 1.286 Årsresultat 2.271 1.226





Det knallsterke fjoråret forklarer Blystad i sin årsrapport med sterk etterspørsel i flere av shippingmarkedene, og særlig legges det vekt på den økte etterspørselen etter transport av olje og oljeprodukter i etterkant av corona-pandemien. På toppen av dette kom stigende fraktbehov som følge av geopolitisk uro, samt begrenset mengde nye skip.

God for 11 milliarder

Om perioden 2021 til 2023 har vært gnistrende, har ikke 2024 vært noe dårligere. Blystad-familien sitter fullastet med vinneraksjer, og ble i vår verdsatt til 11 milliarder kroner av Finansavisen.

Bak dette tallet lå en sterk økning i bruttoverdiene som hadde passert 13 milliarder, hvorav aksjer sto for 5,5 milliarder, shipping for 4 og eiendom for 3,6. Avisens regnestykkke var basert på en nettogjeld på 2 milliarder som ble trukket fra.

De bokførte verdiene som Blystad selv opererer med pr. 31. desember i fjor er lavere enn Finansavisens markedsjusterte verdianslag. Her er eiendomsdelen verdsatt til knappe 800 millioner, men merverdiene er betydelige.

Den viktigste bidragsyteren bak verdiene ved årsskiftet var undervannsentreprenøren Subsea 7, som er kraftig opp i år. Blystad er dessuten storaksjonær i DOF, som er opp enda mer i år. Familien har i tillegg truffet blink med Sea1 Offshore, tidligere Siem Offshore, og med aksjepostene i produkttankrederiet Hafnia og i bilskipsrederiet Höegh Autoliners.

Stigende skipsverdier

På Blystads nettside står gruppen oppført med 22 produkt- og kjemikalietankskip, syv containerskip og to plattformforsyningsskip.

VesselsVale verdsetter nå 19 av disse skipene til 404 millioner dollar, opp 66 millioner siden årsskiftet.

Ifølge shippingavisen TradeWinds har han nylig kjøpt tre såkalte feeder-containerskip for nærmere 60 millioner dollar tilsammen.

Indrefiléten i eiendomsporteføljen er Haakon VIIs gate 1, bedre kjent som Thiisgården. Eiendommen ble kjøpt i 2006, angivelig for 820 millioner kroner, og har siden da hatt en voldsom verdistigning.

B-aksjer

Arne og Marianne Blystads eierinteresser ligger i aksjeselskapet Blystad etter en omfattende reorganisering og utfasing av den gamle Liberia-registrerte konsernspissen Songa Corp. I dag er Blystad Group hovedselskapet,

A-aksjene som ekteparet eier gjennom Blystad AS utgjør vel 9 prosent av Blystad Group.

Resten eies av parets tre døtre. Deres selskaper sitter med B-aksjer.

Eierne tok i fjor ut et aksjeutbytte på 36 millioner kroner.