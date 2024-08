Rødt i Asia etter japanske makrotall

I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,3 prosent.

Japans handelsdata for juli viste en økning i eksporten på 10,3 prosent fra samme periode i fjor, mens importen økte med 16,6 prosent. Ifølge CNBC hadde ekspertene ventet at eksporten skulle øke med 11,4 prosent, mens veksten i importen ble anslått til 14,9 prosent.

Med eksport som kom inn lavere enn forventet, og importen som steg mer enn forventet, fikk Japan et handelsunderskudd på 621,8 milliarder yen, tilsvarende om lag 44,8 milliarder norske kroner. Makroanalytikerne hadde på forhånd ventet et underskudd på 330,7 milliarder yen.

Shanghai Composite i Kina faller tirsdag morgen tilbake 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,0 prosent, mens Kospi i Sør-Korea stiger 0,1 prosent.

Teknologi- og forbruksaksjer trakk Hang Seng ned, der netthandelsgiganten JD.com ledet nedgangen med et fall på 11,4 prosent. Fallet kom etter at amerikanske Walmart meldte at selskapet vurderer å selge sine andeler i JD.com. Selskapet sitter på en aksjepost verdt om lag 3,7 milliarder dollar.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,1 prosent. I India er Nifty 50 ned 0,1 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent.