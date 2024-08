– Den institusjonelle økningen vi har sett har egentlig bare vært de siste par ukene. Årsaken er at det nå er en åpenbart mye større sjanse for at Fed vil kutte i september, sier visesjeføkonom Shelly Antoniewicz hos The Investment Company Institute til avisen.

– Skjer regelmessig

De institusjonelle investorenes inntog kommer etter et rekordår for pengemarkedsfond i 2023, da rentene ble høynet til sitt høyeste på 23 år for å bekjempe inflasjonen. Høy etterspørsel fra retail-investorer sørget for et nettotegning på 1.200 milliarder dollar i fjor.

– Dette skjer ganske regelmessig når rentene begynner å falle. Ettersom yielden på direkte verdipapirer har falt på forventninger om ytterligere Fed-kutt, vil investorer heller beholde yielden på et pengemarkedsfond over en lengre periode, uttaler investeringsdirektør for globale rentemarkeder i Federated Hermes, Deborah Cunningham, til Financial Times.

– Bedre enn fryktet

Investorer vil onsdag følge litt med på referatet fra forrige rentemøte i Federal Reserve.

«Dette er samtidig noe utdatert i lys av tallene i etterkant, men det er uansett interessant å se den interne diskusjonen i Fed, nettopp vedrørende vurderingene av risikobildet», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i onsdagens morgenrapport.

«Det er helt klart at hensynet til arbeidsmarkedet nå veier stadig tyngre i Feds vurderinger. Samtidig har aktivitetstallene i etterkant av den mye omtalte arbeidsmarkedsrapporten for juli, vist en bedre utvikling i amerikansk økonomi enn hva markedet umiddelbart fryktet», legger han til.

– Dags for lettelser

– Vi må visst vente på en resesjon i USA, konstaterte samme mann overfor Finansavisen i kjølvannet av de sterke detaljhandelstallene i forrige uke, og karakteriserte det samtidig som «mindre sannsynlig» at Fed vil komme med et dobbelt rentekutt 18. september.

Markedet priser nå inn omkring 30 prosents sannsynlighet for et dobbeltkutt på september-møtet – og 70 prosent for 25 basispunkter.

«Utspill fra Fed-representanter i etterkant, som Mary Daly (San Francisco Fed) tyder på en økt tillit til at prisveksten er mer under kontroll, og at det er dags for å lette på den innstrammende pengepolitikken – samtidig som vurderingen er at økonomien ikke ser ut til å stå overfor en brå svekkelse», skriver Gonsholt Hov videre.