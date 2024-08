Ny rapport: Oljen vil ha enorm betydning for norsk økonomi

Sokkeldirektoratet er ute med en ny ressursrapport som understreker den økonomiske betydningen av olje- og gassproduksjon på norsk sokkel frem mot 2050.

Norge besitter fortsatt omfattende olje- og gassressurser på kontinentalsokkelen, noe som kan legge til rette for langvarig produksjon, eksport og verdiskaping for samfunnet. Rapporten viser at valgene vi tar fremover vil være avgjørende for å realisere dette potensialet.

Forskjellen mellom høy og lav produksjon av olje og gass kan utgjøre nesten et helt oljefond, heter det i rapporten.



Flere scenarioer

Sokkeldirektoratet forventer at produksjonen på norsk sokkel vil falle etter 2025, men understreker at usikkerhet rundt ressurser, leteaktivitet og teknologiutvikling gjør det vanskelig å lage presise prognoser.

I den nye rapporten presenteres derfor tre mulighetsbilder: basis, lav og høy.

Alle mulighetsbildene viser en produksjonsnedgang som er i tråd med en vellykket oppfølging av Parisavtalen. Forskjellen er tempoet i nedgangen, som bestemmes av intensiviteten i leteaktivitet og teknologiutvikling.

Resultatene fastslår at tempoet på produksjonsnedgangen vil ha enorm betydning for den norske økonomien.

Et oljefond til eller fra

– Mulighetsbildene viser en betydelig forskjell i framtidig verdiskaping og framtidige inntekter til staten fra petroleumsvirksomheten, sier Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens i Sokkeldirektoratet.

Det svakeste scenarioet forutsetter lav oljepris og lav produksjon, og anslår at produksjonen faller til nærmere 0 i 2050. Ifølge direktoratets beregninger vil dette generere 3.000 milliarder i netto kontantstrøm til staten.

Det sterkeste scenarioet bygger på en forutsetning om høy oljepris og høy produksjon, og viser til en halvering av produksjonen innen 2050. Resultatet er en kontantstrøm på 18.000 milliarder kroner til staten.

Forskjellen i det økonomiske utfallet er på hele 15.000 milliarder kroner. Til sammenligning er oljefondet i dag verdt i overkant av 18.000 milliarder kroner.

Leting er avgjørende

Rapporten fremhever at for å opprettholde aktivitet og produksjon over tid, er det nødvendig å intensivere letingen etter nye ressurser, både i nærheten av eksisterende infrastruktur og i mindre utforskede områder. Økt kunnskap, forbedret datadekning, nye arbeidsmetoder og ny teknologi fremheves som viktige for å åpne nye letemuligheter og sikre flere lønnsomme funn i fremtiden.

Direktoratet har utført en analyse av letevirksomhet de siste 20 årene som viser at leting etter olje og gass på norsk sokkel bidrar til verdiskaping på over 2.000 milliarder kroner for samfunnet. Den samlede verdien av funnene er over tre ganger så stor som kostnadene knyttet til leting i den samme perioden.

– Framover har Norge og norsk sokkel gode forutsetninger til å forbli en konkurransedyktig produsent av olje og gass i lang tid fordi det er store gjenværende ressurser, lave utslipp, en godt utbygd infrastruktur, lave driftskostnader og stabile rammebetingelser, sier Dahle