Tjent 804 mill. i år

Kistefos-konsernet satt igjen med 804 millioner kroner etter skatt i første halvår, opp fra 331 millioner samme periode i fjor. Det fremgår av halvårsrapporten onsdag formiddag.

«Økningen i resultatet skyldes i hovedsak bedre resultater fra Advanzia Bank, Viking Supply Ships og Western Bulk, samt at Sea1 Offshore ble konsolidert inn for første gang fra og med mai 2024», heter det.

Omsetningen for konsernet endte på 12,1 milliarder kroner, en økning fra 2,7 milliarder i fjor. Det sendte driftsresultatet opp med 316 millioner kroner til rett over én milliard.

Konsernets bokførte egenkapital steg til 12,1 milliarder kroner ved utgangen av første halvår fra 4,3 milliarder ved årsskiftet.

Inkluderer Sea1 Offshore

Det konsoliderte regnskapet omfatter Advanzia Bank, Viking Supply Ships, Sea1 Offshore, Western Bulk, NextGenTel, Bitpro og 1881 Group. Det nyeste tilskuddet er Sea1 Offshore, tidligere Siem Offshore.

For morselskapet Kistefos viste resultatet etter skatt minus 235 millioner kroner, hovedsakelig drevet av økte rentekostnader. Selskapet eide ved utgangen av juni 1,1 milliarder i børsnoterte ikke-konsoliderte aksjer.

Om utsiktene skriver styret at også andre halvår ventes å bidra med et solid resultat, om enn noe lavere enn for første halvår. Dette er basert en antagelse om fortsatt stabil inntjening i porteføljeselskapene.

Kistefos fremmet i midten av mai et gruppesøksmål mot styret og adm. direktør Lars Peder Solstad i Solstad Offshore og Kjell Inge Røkkes Aker Capital.



Bakgrunnen var tapene Kistefos og Kistefos Investment mener de er påført som følge av den måten refinansieringen av det børsnoterte rederiet i Skudeneshavn ble gjennomført på i vinter.