– Nesten skremmende oppgang

Nomura skriver i en oppdatering at oppgangen i aksjemarkedet etter børsuroen er «nesten skremmende». S&P 500 steg ni dager på rad, og hadde tirsdagens handel endt i grønt, ville seiersrekken vært den lengste på 20 år.

Charlie McElligott, strateg i storbanken, sier at markedet føles som om det går på autopilot i lys av moderat – men ikke krasjende – global vekst.

Korte renter fortsetter å prise inn rundt 95 basispunkter med Fed-kutt i 2024, noe som ifølge McElligott betyr at rentemarkedet tror på en «landing mellom myk og ujevn», mens sannsynligheten for en hard landing har falt til rundt 8 prosent fra toppnoteringen på 31 prosent 5. august, ifølge hans indikatorer.

– Aksjer kan stige kraftig i september

Strategen påpeker at det finnes risikomomenter som kan utspille seg begge veier. I et «best-case scenario» vil:

Jackson Hole går bra, og markedet beholder sin nåværende impliserte Fed-prising.

Nvidia-resultatene neste uke holder linjen.

Kommende non-farm payrolls og KPI opprettholde myk landing-narrativet.

Hvis samtlige av disse inntreffer, «kan vi potensielt se aksjer stige kraftig inn i september».

Volatilitetsguru

Volatilitetsdivisjonen mener at nevnte scenario vil resultere i et «Buyers are Higher»-FOMO (kjøpere er villige til å betale høyere priser enn tidligere og redde for å gå glipp av oppgangen), noe som kan styrke «Spot Up, Vol Up»-scenariet (der spotprisen på aktiva stiger samtidig som volatiliteten øker).

De to sistnevnte scenarioene innebærer asymmetrisk posisjonering. Skulle markedet begynne å gå motstrøm mens posisjoneringen er konsentrert på den ene siden, kan den tiltede posisjoneringen bidra til å skape kraftig volatilitet.

For eksempel, hvis det er massiv bull-posisjonering, og markedet begynner å falle, vil markedet falle ekstra hardt hvis investorer starter å avvikle store bull-posisjoner, i motsetning til en mer nøytral posisjonering. I et slikt scenario er meglere er short på de nedre put-opsjoner, noe som kan føre til «Elevator Down»-effekten.

Konklusjonen er at det er potensial for ustabile bevegelser i de kommende dagene/ukene.