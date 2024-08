Porteføljeforvalter: – Markedene blinker rødt, her er 4 aksjer som kan gå tosifret

Brian Arcese, porteføljeforvalter og analytiker i Foord Asset Management, mener vi er inne i et av de trangeste aksjemarkedene i historien der det er hovedsakelig amerikanske teknologiaksjer som driver oppgangen.

– Både verdsettelse og økonomiske indikatorer blinker rødt, sier Arcese til CNBCs Street Signs Asia.

– Investorene bør være posisjonert mer defensivt i porteføljene sine akkurat nå. Delvis fordi markedet er dyrt, selv etter det markante fallet vi så tidligere i august, sier han.

Forvalteren sier at aksjer nå handler til mer enn 18 ganger 2024s resultat pr. aksje.

– Det er 10 til 12 prosent over gjennomsnittet og vi går i tillegg inn i en periode med lavere vekst, sier han.

Han peker på at ledende indikatorer som billån og kredittkortgjeld i flere måneder har vist tegn til at økonomien forverres. Det tidligere motstandsdyktige arbeidsmarkedet har også begynt å sakke ned i USA. Antall nye jobber faller og antall arbeidsløse øker. Det er typiske tegn på at økonomien allerede har sakket ned, ifølge Arcese.

Defensivt, men tosifret

For å få bukt med dette fokuserer han på selskaper med defensiv vekst, sier han til CNBC.

– Du må ta risiko. Du må investere et eller annet sted. Men for oss gir det mening å posisjonere seg litt mer defensivt, gitt hvor dyre markedene er nå. Og i tillegg risikoene vi ser i markedet generelt, sier Arcese.

– Og det positive er at du ikke trenger å ofre vekst for å posisjonere deg defensivt.

Han mener at man fremdeles kan investere i selskaper som gir tosifret vekst. Slike aksjer kan være mindre interessante enn AI-selskaper, men de vokser likevel raskt, og er langt mer defensive. Eksempler på dette er helse og offentlige tjenester.

Aksjevalgene

Roche: Arcese bemerket at det sveitsiske legemiddelselskapets inntektsvekst overgikk estimatene med 1,5 prosent, drevet av sterk ytelse innenfor legemiddel og diagnostikk.

SSE: Arcese sier at fornybar energiselskapet har en høykvalitets strømportefølje som inkluderer en blanding av vind-, vann- og termiske ressurser.

– Dette selskapet tilbyr diversifisering til vår portefølje og er ikke avhengig av energipriser, sier han, og legger til at selskapet handles til en attraktiv multippel på 11 ganger pris/fortjeneste.

Edison International: Arcese sier at dette forsyningsselskapet handles til en rabatt på 20-30 prosent sammenlignet med S&P 500, avhengig av om teknologi er inkludert eller ikke.

Logista: Han sier at denne distributøren av tobakksprodukter tilbyr «utmerket defensiv vekst».

– Selskapets virksomhet er utrolig stabil, og støtter en utbytteavkastning på over 7 prosent som vokser minst i takt med inflasjonen, sier han.

Utbyttet har vokst med mer enn 10 prosent årlig de siste fem årene, ifølge Arcese.