Sjokktall fra USA: Jobbveksten var sterkt overdrevet

Den årlige revisjonen av sysselsettingen i USA for perioden april 2023 til mars 2024 viste at tidligere data overdrev jobbveksten med 818.000 jobber, tilsvarende 68.000 færre jobber pr. måned enn tidligere rapportert. Dette gjør det til den største nedrevisjonen siden finanskrisen.

819.000 jobber i privat sektor var overdrevet, 115.000 i produksjonssektoren, og 129.000 i detaljhandelen. På den andre siden ble «transport og lager» oppjustert med 56.400, og «privat utdanning og helsetjenester» oppjustert med 87.000.

Omtrent som ventet

Ifølge Handelsbanken var det ventet en revisjon i størrelsesorden 600.000 til én million.

«Dette var omtrent midt i intervallet, og dermed ganske som forventet; små utslag i rentemarkedet i etterkant. Fed har også gjentatte ganger snakket om denne (forventede) nedrevisjonen. Enn så lenge er vi da ikke mye klokere rundt størrelsen på rentekuttet fra Fed i september», skriver Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov, i en melding til Finansavisen.

Stor interesse

«Gitt at det amerikanske arbeidsmarkedet er i sentrum for Feds politikk, er denne publiseringen av uvanlig stor interesse,» sa Amanda Sundstrom, midlertidig sjefstrateg for Norge i SEB.

«En stor nedrevisjon i antall nye jobber kan øke bekymringene for at Fed har ventet for lenge med å kutte rentene,» sier Sundstrom.

Hvis nedrevisjonen er på mer enn 501.000, vil det være den største på over 15 år og tyde på at arbeidsmarkedet har vært i ferd med å kjølne – og kanskje mer – enn tidligere antatt, skriver Bloomberg.

Estimater

Goldman og Wells Fargo venter at nedrevisjonen vil være på minst 600.000, noe som tilsvarer 50.000 færre jobber pr. måned enn det som tidligere ble rapportert. Goldman forventer at nedrevisjonen kan strekke seg mot millionen i det øvre sjiktet, mens JPMorgan anslår en nedgang på 360.000.

Ronnie Walker hos Goldman Sachs sier at tallene sannsynligvis vil overdrive nedgangen i jobbveksten fordi de vil utelate opptil en halv million uautoriserte innvandrere som var inkludert i de opprinnelige estimatene.

Tidlige tegn?

I starten av juni antydet den amerikanske statistikkfløyen at sysselsettingen vokste med 60.000 jobber pr. måned, langt under det som var rapport - 250.000 jobber, skrev Bloomberg.

«Det er en ganske god sjanse for at den etablerte undersøkelsen har virkelig overdrevet tilstanden i arbeidsmarkedet,» sa Barry Knapp, grunnlegger av Ironsides Macroeconomics.