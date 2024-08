Blandet stemning på Asia-børsene

Det er varierende stemning på de asiatiske børsene torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned marginale 0,06 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at PMI for industrisektoren i landet endte på 49,5 i august, mot 49,1 i juli. På forhånd var det ventet en indeks på 49,8.

PMI for den japanske tjenestesektoren steg fra 53,7 til 54,0, mens den sammenstilte indeksen endte på 53,0, opp fra 52,5 måneden før.

I Kina faller Shanghai Composite 0,04 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,40 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,11 prosent.

Bank of Korea holder sin styringsrente uendret på 3,5 prosent, i tråd med forventningene. Sentralbanken bemerker ifølge CNBC at inflasjonen i landet har fortsatt den nedadgående trenden, men at det er behov for å overvåke landets eiendomspriser og husholdningenes gjeld.

I India er Nifty 50 opp 0,23 prosent, i påvente av PMI-tall. S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,26 prosent etter at innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) i august klatret til 51,4, som er det høyeste på tre måneder.