Oppjusteres etter sterke tall

Multiconsult rapporterte et driftsresultat før ned- og avskrivninger på 186 millioner kroner for andre kvartal 2024, mot et selskapssammenstilt konsensusestimat på 161 millioner kroner.

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Jeppe Baardseth at resultatet var bedre enn ventet på grunn av sterkere omsetningsvekst enn antatt, drevet av en organisk omsetningsvekst på 11,4 prosent, hovedsakelig grunnet en høyere faktureringsrate.

Les også Aksjeløft etter kvartalstall Kraftig økning i inntekter, resultater og faktureringsgrad sendte Multiconsult kraftig opp etter børsåpning.

Baardseth påpeker at selv om enkelte markedssegmenter opplever økt konkurranse, forventes Multiconsults diversifiserte portefølje å motvirke noe av denne effekten. Anbefalingen oppgraderes fra hold til kjøp, og kursmålet justeres opp til 195 kroner fra 170 kroner.

Analysefakta Aksje: Multiconsult Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Hold) Kursmål: 195 (170)

Baardseth fremhever at selskapet har en sterk og diversifisert ordrereserve på 4,943 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, som gir god inntektssynlighet for 2024-2026. Arkitektursegmentet viser tegn til bedring, noe som ofte ses som en tidlig indikator på fremtidig aktivitet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.