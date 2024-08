AF Gruppen taper 250 millioner

I en børsmelding torsdag kveld kommer det frem at AF Gruppen har nedjustert resultatestimatet for ett av selskapets offshore-prosjekter.

Justeringen er på omtrent 250 millioner kroner og er knyttet til et prosjekt i Nederland. Prosjektet ble tidligere nedjustert i andre halvår av 2023.

Til tross for nedjusteringen, forventer AF Gruppen et svakt positivt resultat før skatt for andre kvartal 2024.

– AF Gruppen forbedrer resultatet sammenlignet med fjoråret, men vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet. Vi leverer høy vekst og gode resultater innen Anlegg samt i virksomheten innen Energi og Miljø. Ordrereserven opprettholdes på et høyt nivå hensyntatt markedet vi er inne i, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen hadde en omsetning i første kvartal på 7,2 milliarder kroner – ned fra fjorårets 7,4 milliarder.

Resultat før skatt ble 186 millioner, en forbedring fra 13 millioner fra tilsvarende kvartal i 2023. I årets tre første måneder hadde konsernet svært god omsetningsvekst innen Anlegg og solid ordreinngang innen Bygg.

AF Gruppens tall for årets andre kvartal legges frem 30. august.