Dette skjer i dag – fredag

En riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 23. august

22 år gamle Christoffer Røstad har på fire år opparbeidet seg eiendomsverdier for nesten 40 millioner kroner. «Alt jeg tar i blir til gull», sier Røstad, som mener man må være idiot for ikke å tjene penger på Frogner i Oslo.

Røstads startkapital var 500.000 kroner. Dette var penger faren hadde spart opp i løpet av oppveksten hans.

---

Arne og Marianne Blystad har skatteflyttet majoriteten av formen fra Norge til London. Det meste av aksjene i Blystad Group er nå overført til yngstedatter Anette Kristine Blystad.

Endringen på eiersiden skjer etter at Blystad-gruppen i fjor hadde sitt beste resultat noensinne, med et resultat før skatt på 2,5 milliarder kroner.

---

Skagen-gründer og investor Tor Dagfinn Veen solgte seg helt ut av Nykode Therapeutics før aksjen kollapset. Bakgrunnen for salget var nyheten om at Genentech, en viktig avtalepart for Nykode, legger ned og endrer sin forskningsavdeling innen kreftimmunologi.

Kjell Skappel, som leder investeringsselskapet TD Veen, sier Nykode totalt sett har vært en bra investering, men at den ble tung på slutten.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om NorgesGruppen, Rema 1000 og Coops bot på totalt 4,9 milliarder kroner. Det er for lett å kritisere dagligvarekjedene for liten konkurranse og for høye priser når vi vet at det på grensen står giganter klare til å konkurrere i Norge.

Nå må de beste advokatene på banen for at de store skal unngå boten på 4,9 milliarder. Det som virkelig vil svi, er nye konkurrenter. Og det er mulig, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify: