Bank varsler om resesjon

Philip Marey, seniorstrateg i Rabobank, sier at den nylige forverringen i økonomiske data har «styrket vårt syn på at den amerikanske økonomien er på vei inn i en resesjon eller vil oppleve en betydelig nedgang i andre halvår.»

Temme inflasjon uten nedgang

«Vi var en av de første bankene som forutså en amerikansk resesjon og er blant de siste som fortsatt har en resesjon i våre prognoser,» skriver Marey.

Hovedargumentet: «Vi trodde det var usannsynlig at Fed ville klare å presse inflasjonen ut av økonomien uten å forårsake skade, det vil si en resesjon eller i det minste en betydelig nedgang. Da resesjonen ikke skjedde på det forventede tidspunktet, forlot de fleste bankene sine resesjonsprognoser. Faktisk sluttet bankene seg til sentralbankens narrativ om en myk landing. For oss virket det for tidlig.»

«Prosesser i økonomien er sjelden preget av faste forsinkelser; i stedet kan forsinkelser variere mye. Likevel fører de underliggende mekanismene ofte til visse mønstre. Etter vår mening hadde de ikke endret seg. Derfor beholdt vi vår tvil om en myk landing. Faktisk ble de ekstra pandemiske besparelsene, som opprettholdt forbruket lenger enn forventet, tømt, og kredittkortdata avslørte økende økonomisk stress.»

Arbeidsledighet

De spår 25 basispunkters kutt på de fire neste rentemøtene (september, november, desember og januar). Renten vil midlertidig holde seg på 4,25-4,50 prosent ut andre halvår 2025, heter det.

Arbeidsledighetsrapporten fra juli, hvor arbeidsledigheten nådde 4,3 prosent og dermed trigget Sahm-regelen, har vært omstridt. Flere hevder at den ikke er representativ i dagens klima, blant annet på grunn av at økonomien befinner seg i en post-COVID-syklus, til tross for at Sahm-regelen har en perfekt track record.

Rabobank mener at selv om dagens klima kan være annerledes, og at det sikkert ikke startet en resesjonen i juli, men advarer om at det kan være bekymringsfullt og potensielt starten på noe verre.

«Før eller siden vil økende arbeidsledighet undergrave forbruket, og når det sistnevnte bremser, vil dette føre til ytterligere oppsigelser. Så selv om vi ikke nødvendigvis tar Sahm-regelen bokstavelig, tolker vi den raske økningen i arbeidsledigheten som en indikasjon på at økonomien glir inn i en resesjon eller i det minste en betydelig nedgang i andre halvdel av året.»