Børsgigant med tydelige kjøpssignaler

Etter en sterk sommeroppgang har usikkerheten spredt seg over Oslo Børs. Den siste handelsuken er Hovedindeksen ned rundt en halv prosent. Utviklingen viser at investorene er usikre på om det er mer å gå på tatt i betraktning at vi har et diffust pengepolitisk bakteppe og en børs her hjemme som er opp over ni prosent så langt i år.

Midt i all børsusikkerheten finnes det åpenbare kjøpskandidater, tuftet på helt objektive verdsettelsesmultipler. Gjødselselskapet Yara har i dag en markedsverdi på 77 milliarder kroner etter et utbyttekorrigert kursfall siden årsskiftet på rundt 14 prosent. Med andre ord adskillig dårligere enn utviklingen ellers på Oslo Børs. Svake produktpriser og lav investorinteresse for de sykliske børsselskapene har vært hoveddriverne bak den skarpe kursnedgangen. På dagens kurser, det vil si litt over 300 kroner, prises imidlertid Yara til pris/bok (P/B, markedsverdi i forhold til bokført verdi) lik en. All historikk viser at når Yara har hatt en tilsvarende lav P/B-multippel, har investorene aldri tapt penger på å gå inn i aksjen.

Yara-aksjen gir derfor nå klare kjøpssignaler, mener vi, på en børs vi ellers forventer utvikler seg mer eller mindre flatt kommende uke. Hva den amerikanske sentralbanken faktisk vil gjøre med styringsrenten nå i september, er særlig drivende for det svake børssentiment vi for tiden ser. I rentemarkedet prises det inn med 75 prosent sannsynlighet at det kommer et rentekutt på 25 basispunkter. Uansett trenger børsene klare føringer om at rentetoppen er nådd i USA, og at flere kutt kommer utover i 2025. Noen signaler rundt dette kan kanskje komme allerede i ettermiddag, når sentralbanksjef Jerome Powell avholder sin vel-annonserte tale i Jackson Hole, fra klokken 16 nå i ettermiddag.

Oslo Børs får heller ikke noe drahjelp av oljeprisen, som handles under 80-streken, tross den politiske spenningen i Midtøsten og nylig oppjusterte etterspørselsprognoser fra Det internasjonale energibyrået. Et stadig tilsig av svake kinesiske makrotall setter press på oljeprisen, og det svake prisbildet kan forpurre Opecs varslede kvoteøkninger nå i høst, utelukker ikke DNB Markets. Meglerhuset legger til at om produksjonskvotene likevel økes, kan det i sin tur presse prisen helt ned i 60 dollar fatet. DNB Markets vurderer alt i alt de langsiktige oljeprisutsiktene som gode, og ser for seg snittpriser i 2025 og 2026 på henholdsvis 77 og 80 dollar fatet.

Skulle disse prognosene stå seg, noe som stort sett ligger tett opp mot hva andre meglerhus spår, baner det vei for gode, langsiktige industriutsikter for hele bredden av børsens offshore oljeservice-selskaper.

Det vil nok også være hovedbudskapet fra det nyfusjonerte seismikkselskapet TGS, når de på torsdag førstkommende avholder kapitalmarkedsdag. Denne seansen, sammen med fremleggelsen av andrekvartalstallene til IT-selskapet Crayon Group, vil få bred investoroppmerksomhet til uken – ved siden av hva som fortløpende kommer av rentesignaler fra USA. Overordnet forventer vi likevel en rolig børsuke uten store bevegelser for Hovedindeksen.