Oppdatert 21.00:

En time før stengetid er Nasdaq opp 1,24 prosent, S&P stiger 0,91 prosent og Dow Jones er opp 0,9 prosent.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen fredag var Nasdaq-indeksen opp 0,9 prosent, Dow Jones steg 0,4 prosent, mens S&P 500 steg 0,6 prosent.

Etter at Fed-sjef Jerome Powell inntok talerstolen på Jackson Hole-symposiet klokken 16 norsk tid tiltok oppgangen. Nasdaq var i 16.15-tiden opp 1,5 prosent, Dow Jones steg 1,0 prosent, mens S&P var opp 1,0 prosent.

Bevegelser

Tesla og Nvidia slår tilbake etter gårsdagens fall. De to tek-gigantene stiger henholdsvis 4,3 prosent og 3,8 prosent.

Fintech-selskapet Intuit leverte bedre enn forventet for fjerde kvartal. Men selskapets prognose for inntektsvekst i første kvartal på «omtrent 5 til 6 prosent» var imidlertid under forventningene, og investorene har svart med å sende aksjen ned 6,88 prosent.

Også fintech-selskapet Workday stiger, hele 12,55 prosent, etter at selskapet la frem resultater for andre kvartal overgikk analytikernes estimater og kunngjorde planer om å ytterligere utvide sin justerte driftsmargin frem til 2027.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,8 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er ned 7,98 prosent til 16,16.

Modent for rentekutt

I sin tale sa Powell at «tiden er kommet» for rentekutt – og at timingen og hastigheten på kuttene er avhengig av innkommende data.

Han sa at han er enda tryggere på at «inflasjonen er på en bærekraftig vei tilbake til 2 prosent», og at det virker «usannsynlig at arbeidsmarkedet vil vær en kilde til økt inflasjonspress med det første».

– Vi vil gjøre alt vi kan for å støtte et sterkt arbeidsmarked ettersom vi gjør ytterligere fremskritt mot prisstabilitet, sier Powell.

Forventninger

– Talen til Powell kan påvirke markedet, men det er ikke i hans interesse. Han vil mest sannsynlig kommunisere et rentekutt på 0,25 prosentpoeng i september, sa Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen før Powells tale.

Handelsbanken minner om at utviklingen i arbeidsmarkedet vektlegges i klart sterkere grad hos Fed, samtidig som risikoen for at prisveksten ikke skal komme fullt under kontroll, er tonet mer ned.

«Gårsdagens amerikanske PMI-tall var også sterkere enn ventet, drevet av overraskende frisk vekst i tjenestesektoren, og i sum har nok dette bidratt til å justere forventningene litt litt inn mot talen i dag», skriver Handelsbanken i en rapport.

DNB Markets forventer at Powell vil signalisere tydelig at den amerikanske sentralbanken vil begynne å senke styringsrenten i september.

«Vi tror derimot ikke at han vil være tydelig på hvor mye og raskt renten kommer ned. Snarere ligger det an til at han fortsetter å vise til at dataene, spesielt for arbeidsmarked og inflasjon, vil bestemme tempoet i rentenedgangen», skriver DNB Markets.