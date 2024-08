Wall Street: Bred oppgang etter signaler om rentekutt

Saken oppdateres

Industritunge Dow Jones steg 1,14 prosent til 41.174,89 poeng. Brede S&P 500 endte opp 1,15 prosent til 5.634,60 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq steg 1,47 prosent til 17.877,79 poeng.

Etter at Federal Reserve-sjefen Jerome Powell inntok talerstolen på Jackson Hole-symposiet klokken 16 norsk tid tiltok oppgangen. Nasdaq-indeksen var i 16.15-tiden opp 1,5 prosent, Dow Jones steg 1,0 prosent, mens S&P var opp 1,0 prosent.

I talen sa sentralbanksjefen at «tiden er inne» for rentekutt. Han sa også at han er enda tryggere på at «inflasjonen er på en bærekraftig vei tilbake til 2 prosent», og at det virker «usannsynlig at arbeidsmarkedet vil være en kilde til økt inflasjonspress med det første».

Men Powell sa ikke noe konkret om når eller hvor raskt rentene skal ned. Det avhenger av den økonomiske utviklingen fremover.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,8 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 8,66 prosent til 16,03.

Bevegelser

Tesla og Nvidia slo tilbake etter gårsdagens fall. De to tek-gigantene steg fredag henholdsvis 4,59 prosent og 4,55 prosent.

Fintech-selskapet Intuit endte ned 6,83 prosent. Selskapet leverte bedre enn forventet for fjerde kvartal, men selskapets prognose for inntektsvekst i første kvartal var imidlertid under forventningene.

Workday endte opp 12,49 prosent. Fintech-selskapet la frem resultater for andre kvartal som overgikk analytikernes estimater. Investorene svarte med å sende aksjen kraftig opp fredag.

Olje og krypto

Den amerikanske WTI-oljen endte opp 2,59 prosent til 74,90 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent endte opp 2,42 prosent til 79 dollar fatet.

Bitcoin falt 0,09 prosent til 63.629 dollar pr. Bitcoin. Ethereum endte opp 4,8 prosent til 2.748,41 dollar pr. Ethereum.