Microsoft intensiverer planene for å gjøre operativsystemet Windows mer robust mot feilaktig programvare. Dette skjer etter at en mislykket CrowdStrike-oppdatering førte til nedetid for millioner av PC-er og servere i et globalt IT-utbrudd den 19. juli i år.

Den seneste måneden har teknologigiganten hatt flere samtaler med partnere om å tilpasse sikkerhetsprosedyrene rundt operativsystemet for at det skal tåle bedre den type programvarefeil som krasjet 8,5 millioner Windows-enheter, skriver Financial Times.

Financial Times skriver at kritikere hevder at enhver endring fra Microsoft vil innebære en innrømmelse av mangler i Windows’ håndtering av tredjeparts sikkerhetsprogramvare, som kunne ha blitt adressert tidligere.

Endringene vil også sannsynligvis være kontroversielle blant sikkerhetsleverandører, som kan bli tvunget til å gjøre store endringer av produktene sine. Det kan også føre til at mange Microsoft-kunder må tilpasse programvaren sin som er koblet opp mot Windows.

Skader for milliarder av dollar

Forrige måneds nedetid, som anslås å ha forårsaket skader for milliarder av dollar etter å ha lammet tusenvis av flyvninger og forstyrret sykehusavtaler verden over, har økt oppmerksomheten fra myndigheter og bedriftsledere om omfanget av tilgangen som tredjeparts programvareleverandører har til kjernen i Windows-operativsystemer.

Rundt kl. 21.30 norsk tid fredag, er Microsoft-aksjen opp 0,09 prosent. CrowdStrike er opp 1,28 prosent.