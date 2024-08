Investorene fordøyer nå den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powells uttalelser i Jackson Hole, samt økende spenninger i Midtøsten. Det gir blandet utvikling på de asiatiske børsene mandag morgen.

I Japan er Nikkei ned 1,05 prosent, og den bredere Topix-indeksen svekkes 1,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller marginale 0,07 prosent. Landets sentralbank holder mandag den ettårige mellomlange utlånsrenten (MLF) uendret på 2,30 prosent.

Hang Seng i Hongkong klatrer 0,82 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,25 prosent.

Nifty 50 i India stiger 0,58 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,66 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 0,08 prosent.

Økte spenninger

Israel gjennomførte natt til søndag omfattende «forkjøpsangrep» i Libanon, og hevdet at Hizbollah var i ferd med forberede et storangrep, melder NTB.

De sier de satt inn rundt 100 fly og ødela «tusenvis» av utskytningssystemer for raketter sør i Libanon.

Hizbollah har på sin side sagt at bevegelsen har angrepet med over 320 raketter samt droner mot mål i Israel. Angrepene skal fra deres side være gjengjeldelse etter at den høytstående militære lederen Fuad Shukr ble drept i et israelsk angrep i Beirut i slutten av juli.

Jackson Hole

Under Jackson Hole-symposiet inntok Fed-sjef Powell talerstolen fredag ettermiddag.

I talen sa sentralbanksjefen at «tiden er inne» for rentekutt. Han sa også at han er enda tryggere på at «inflasjonen er på en bærekraftig vei tilbake til 2 prosent», og at det virker «usannsynlig at arbeidsmarkedet vil være en kilde til økt inflasjonspress med det første».

Han sa imidlertid ikke noe konkret om når eller hvor raskt rentene skal ned. Det avhenger av den økonomiske utviklingen fremover.