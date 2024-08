I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 0,3 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 0,2 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 15,2 prosent hittil i år.

Best gikk det med Storebrand, Bonheur og Entra som gikk opp henholdsvis 2,7 prosent, 2,6 prosent og 1,7 prosent. Verst gikk det med Equinor og Atea som falt henholdsvis 2,3 prosent og 1,2 prosent.

Satser på Veidekke

Denne uken velger DNB-strateg Paul Harper å inkludere Veidekke i porteføljen.

Han mener selskapet vil kunne tjene på en litt mindre aggressiv sentralbankpolitikk, et positivt inntjeningsmomentum, høy egenkapitalavkastning, en sterk balanse og aksjekursmomentum.

Omsetningsfall og resultatvekst

For ti dager siden presenterte Veidekke sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på litt over fire prosent. I årets andre kvartal omsatte Veidekke for 10,8 milliarder kroner, mot 11,2 milliarder i andre kvartal 2023, mens resultatet før skatt endte på 484 millioner kroner, opp fra 387 millioner i samme kvartal i 2023.

Sammenliknet med fjoråret kunne Veidekke melde om en økning i resultatet i alle virksomhetsområder, med unntak av Bygg Norge, samtidig som den samlede resultatmarginen økte fra 3,5 prosent i andre kvartal 2023 til 4,5 prosent i andre kvartal 2024.

«Veidekke opprettholder høy aktivitet og økte både resultat og lønnsomhet sammenliknet med året før. Vi har god drift og selv med noe lavere omsetning forbedret vi resultatet betydelig fra andre kvartal i fjor», uttalte konsernsjef Jimmy Bengtsson da kvartalstallene ble lagt frem.

Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke en ordrereserve på 41,1 milliarder kroner.