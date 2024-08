Sjefsstrateg i Bank of America, Michael Hartnett, har i et notat fra helgen fortalt at gull har overtatt euroen i størrelse som reservevaluta.

Gull utgjør nå 16,1 prosent av globale reserver, mens euroen utgjør 15,6 prosent, ifølge Hartnett.

Bear

Hartnett har i flere måneder anbefalt obligasjoner og anser en hard landing som mest sannsynlig. Faktorer som fall i globale produksjons-PMI-er, svake forhold i Kina og en forsinket effekt av en rekordstor invertert rentekurve i Amerika blir trukket frem.

Sammenslått mener modellene til BofA at 12-måneders EPS (fremtidig inntjening pr. aksje) vil gå fra 11 prosent år-over-år vekst i 2024 til 5 prosent vekst i desember 2024, med juli som vendepunkt.

Videre peker Hartnett på at S&P 500 har falt i 5 av 6 tilfeller etter at Powell har talt på Jackson Hole – gjennomsnittsfallet er på 7,5 prosent i løpet av 3 måneder.

Kina

Statsobligasjoner i Kina gir 2,1 prosent i renter, blant det laveste i verden. Bank of America venter BNP-vekst i landet på mindre enn 5 prosent for 2025-2026, samtidig som ungdomsledigheten vil være over 17 prosent.

Eiendomsprisene i Kina falt nylig med 5,1 prosent år-over-år, det største fallet siden 2015, «og uten kraftig statlig stimulans er det ingen tegn til en bunn». Ifølge Hartnett vil aksjemarkedet i Kina fortsette å kollapse. Aksjemarkedet har falt med 10,4 prosent årlig de siste 4 årene til tross for en P/E (pris/inntjening) på 9,2 og P/B (pris/bok) på 1,2.