I en analyse fra SEB skriver analytiker Thomas Svendsen at SpareBank 1 Østlandet leverte solide resultater for andre kvartal 2024 med en underliggende egenkapitalavkastning (ROE) på 14,7 prosent, justert for en bot på 30 millioner kroner fra Finanstilsynet grunnet svakheter i bankens rutiner for kunnskap om sine kunder.

Banken er forventet å fullføre oppkjøpet av Totens Sparebank 1. november, og SEB har inkludert de kjøpte eiendelene, samt en 17 prosent økning i antall aksjer og høyere egenkapitalbevisandel fra denne datoen, i sine prognoser. Svendsen opprettholder en holdanbefaling med et nytt kursmål på 144 kroner, opp fra tidligere 136 kroner.

Analysefakta Aksje: SpareBank 1 Østlandet Meglerhus: SEB Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 144 (136)

Resultatene for andre kvartal 2024 viste at resultatet før skatt var én prosent høyere enn forventet, hovedsakelig på grunn av høyere inntekter fra handel og provisjoner, selv om kostnadene skuffet med en økning på 13,5 prosent på årsbasis, justert for boten fra Finanstilsynet.

Netto renteinntekter (NII) var ifølge analysen i tråd med forventningene, med en flat utvikling på kvartalsbasis, men en økning på 18 prosent på årsbasis. Banken opplevde en moderat økning i tap på utlån, spesielt fra små og mellomstore bedrifter, mens tapsavsetningene for alle stadier forble uendret på kvartalsbasis. Oppkjøpet av Totens Sparebank anses som en rimelig avtale, med begrensede kostnadssynergier, men potensial for inntektssynergier og mulige kapitalfordeler.

