Ifølge sjefstrateg Chris Senyek i Wolfe Research burde investorer kjøpe seg inn i finanssektoren, melder CNBC.

– Vi anbefaler investorer å være overvektet i finans. Sektoren er en undervurdert vinner. Det økte presset på rentene vil være gunstig for finansaksjer, sier Senyek.



Fredag avholdt den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell en viktig tale i Jackson Hole. I talen sa Powell at «tiden er kommet» for rentekutt.

– Vi ville kjøpt finansaksjer akkurat nå, med en brattere rentekurve i sikte. En brattere rentekurve betyr at langsiktige renter overstiger kortsiktige renter, noe som gir bankene et mer gunstig miljø for utlån, sier Senyek.

Peker ut vinneraksje

Senyek fremhever storbanken Goldman Sachs som en av de beste aksjene innenfor finanssektoren. Sjefsstrategen trekker frem at bankaksjen i år har overgått flere av tek-aksjene som samlet kalles «The Magnificent Seven». Hittil i 2024 er aksjen opp over 30 prosent.

Andre bemerkelsesverdige bankaksjer som har oppnådd høy avkastning hittil i år inkluderer JPMorgan Chase og Citigroup. Aksjene har steget henholdsvis 28,5 og 20,3 prosent.

Financial Select SPDR har steget med 18,1 prosent hittil i år og nådde mandag en ny toppnotering.