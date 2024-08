Haudemann-Andersen med tidenes aksjesalg

For børsmarerittet fortsetter med uforminsket styrke for NRC Group-aksjonærene, som i august må konstatere at kursen igjen har nådd et nytt historisk bunnivå. Entreprenørselskapet har i dag en markedsverdi på kun 700 millioner kroner, etter et kursfall siden våren 2020 på 70–80 prosent.

En av børsens mest profilerte investorer, mangemilliardær Jan Haudemann-Andersen, har dermed unngått et potensielt aksjetap på over 100 millioner kroner. Han valgte for noen år siden å kvitte seg med sine NRC Group-aksjer.

Haudemann-Andersen, som Kapital høsten 2023 antok satt på en privatformue på litt over fire milliarder kroner, kan se tilbake på et nær perfekt timet aksjesalg. Han trosset da analytikerstanden, som selv på adskillig høyere kurser enn dagens mente aksjen var et utmerket kjøp.

Elendig Pareto-debut

NRC Group har vært noe av en hodepine for analytikerne som følger aksjen. Senest rett før sommeren debuterte Pareto Securities med en klar kjøpsanbefaling og kursmål 16.

Men kursbunnen er antageligvis ikke nådd. I juli kom selskapet med et resultatvarsel, og for inneværende år ventes det et negativt driftsresultat, i første rekke knyttet til at man så langt ikke har kommet til enighet i meglingen rundt et felles norsk-svensk jernbaneprosjekt som ble tildelt i 2021. Noen løsning synes vanskelig å nå. NRC Group-styret påpeker at selskapet fortsetter å overvåke situasjonen, og ellers vurderer tiltak for å styrke likviditeten.

Mellom linjene kan man altså lese at selskapet ikke utelukker en aksjeemisjon, som på dagens nivåer vil være svært utvannende for de eksisterende eiene.