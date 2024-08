«Etterspørselen etter krypto har tørket opp de siste ukene,» skriver et Citi-team ledet av David Glass, sitert av Coindesk.

Den nest største kryptovalutaen, ethereum, sliter med å følge oppgangen til bitcoin, ifølge Bloomberg.

Ethereum har ikke hentet inn tapene fra uroen tidligere i august, i motsetning til flere andre risikofylte aktiva. Ethereum-ETF-ene har også blitt netto solgt de siste åtte handelsdagene - totalt 112 millioner dollar har blitt netto solgt, ifølge Bloomberg-data.

Citi mener at ETF-strømmene til ethereum kan fortsette å skuffe inntil markedet får mer klarhet om utfallet av «myk landing versus hard landing» i den amerikanske økonomien.

Les også Kryptotopp: – Det ligger godt til rette for en shortskvis Kryptoselskapet Arcario økte omsetningen med 500 prosent i andre kvartal. Nå tror Torbjørn Bull Jenssen at presidentvalg og en potensiell shortskvis kan sende markedet til himmels.

Ubegrenset mengde

Etter sentralbanksjef Jerome Powells tale på fredag, ble det gitt en klar indikasjon på at renten skal nedover, noe som betyr bedre likviditet for globale markeder, ifølge Bloomberg. Dette resulterte i oppgang for bitcoin samt ETF-en, mens stemningen smittet ikke over til ethereum i samme grad, opplyser nyhetsbyrået.

Bitcoin har et fast tak på 21 millioner bitcoins i sirkulasjon, mens ethereum derimot ikke har et fast tak, og antall tokens i omløp har økt den siste tiden.

Plattformer som hjelper ethereum å skalere, kjent som Layer-2-kjeder, har begynt å redusere transaksjonskostnadene på nettverket, ifølge Cici Lu McCalman, grunnlegger av Venn Link Partners.

Ethereum er avhengig av å «brenne» deler av transaksjonsgebyrene det tjener for å fjerne tokens i sirkulasjon. Å miste gebyrer til Layer-2-plattformer bidrar derfor til at Ether blir «inflasjonær i stedet for deflasjonær,» sa Lu.