Mandagens børstaper fortsetter fallet

Oppdatert 18:30

På New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,07 prosent og står i 17.738,50 poeng mens Dow Jones faller 0,21 prosent til 41.153,95 poeng. S&P 500 er flatt på 5.616,58 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,846 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,3 prosent til 15,79.

«Som vi hørte fra Powell på fredag, er fokus hos Fed nå i klart større grad å understøtte økonomien; de har ikke noe ønske om en videre avkjøling av arbeidsmarkedet», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Super Micro Computer

Super Micro Computer (SMCI) er i hardt vær. Hindenburg Research som driver med undersøkende analyse, deler markedsdrivende informasjon og shorter aksjer, kommer med alvorlige anklager mot teknologiselskapet.

«Alt i alt mener vi at Super Micro er en gjenganger i å bryte regler,» skriver Hindenburg.

SMCI startet dagen med et bratt fall, men har hentet seg inn igjen og ligger ned 1,5 prosent for dagen

Nvidia

Nvidia legger onsdag denne uken frem tall for andre kvartal. Konsensus venter, ifølge Reuters, inntekter på 28,68 milliarder dollar, opp 112 prosent fra samme periode i fjor.

Bruttomarginen, justert for engangseffekter, ventes inn på 75,8 prosent. Dette vil være ned mer enn tre prosentpoeng fra første kvartal, et marginfall som vil være forårsaket av kostnader til opptrappingen av produksjonen for å møte den kraftig voksende etterspørselen. Aksjen stiger 1,2 prosent i 18:30-tiden.

Temu faller videre

Mandag stupte PDD Holdings, morselskapet til den kinesiske netthandelsbutikken Temu, 28,5 prosent etter at selskapet la frem skuffende resultater for andre kvartal. Samtidig understreket ledelsen at det oppleves press på inntektsveksten på grunn av økt konkurranse.

Kort tid etter at tirsdagens handel tok til steg aksjen 1,4 prosent. Oppgangen ble imidlertid kortvarig, og aksjen er ned 3 prosent i 18:30-tiden.