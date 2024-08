Nordea har inngått et forlik der de betaler 35 millioner dollar, drøyt 365 millioner kroner, for manglende tiltak og sikring mot hvitvasking av finansielle midler i perioden 2008 til 2019. Det melder Bloomberg.

Forliket er inngått med Departementet for finansielle tjenester i New York, som har undersøkt banken over lengre tid for brudd på hvitvaskingslover.

Saken er en del av en større etterforskning i det som er en av de største hvitvaskingsskandalene i Europa det siste tiåret. I 2022 ble Danske Bank dømt til å betale 2 milliarder dollar for hvitvasking av midler gjennom bankens filialer i Estland. Også Swedbank har vært involvert i saken, der myndightene har undersøkt flyten av midler fra gamle Sovjetunionen og gjennom nordiske banker.

Ingen finansiell betydning

«Etterforskningen av Departementet gjalt Nordeas eldre prosesser, protokoller og praksiser for å unngå hvitvasking, inkludert de som gjalt i den stengte Vesterport-filialen i Danmark og Nordeas tidligere avdelinger i Baltikum», sier banken i en uttalelse.

Videre skriver banken at forliket ikke vil ha noen betydning på Nordeas finansielle posisjon og at boten vil bli bokført i tredje kvartal.

«Nordea anser nå etterforskningen som konkludert, og er ikke kjent med ytterligere etterforskninger fra amerikanske myndigheter relatert til historiske finansielle lovbrudd», skriver banken.

Tiltalt i Danmark

Saken er urelatert til den pågående etterforskningen i Danmark, sier en talsperson for banken. Der har danske National enhed for Særlig Kriminalitet anmeldt Nordea for manglende hvitvaskingskontroller knyttet til transaksjoner for over 26 milliarder danske kroner gjennomført av russiske kunder i nettopp Vesterport-filialen.

Om Nordea finnes skyldig her, risikerer de en bot på opp mot 6,5 milliarder danske kroner.