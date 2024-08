Den svenske betalingstjenesten Klarna planlegger å kutte nær halvparten av arbeidsstaben på 3.800 personer, melder selskapet i forbindelse med kvartalsrapporten tirsdag. Deres arbeid skal bli gjennomført av kunstig intelligens, skriver Financial Times.

Dette skjer samtidig som selskapet klargjøres for børsnotering på New York-børsen i løpet av det neste halvåret.

Grunder og toppsjef Sebastian Siemiatkowski har lenge vært storoptimist rundt kunstig intelligens' inntreden i bedriftsverdenen, til tross for at det fører til færre arbeidsplasser. Det er et problem for myndighetene og ikke bedriftene, mener han,

– Ikke bare kan vi gjøre mer med mindre: vi kan gjøre mye mer med mindre. Intert snakker vi om ha en stab på rundt 2.000 ansatte fremover, uten at vi vil sette en spesifikk frist, sier han til Finnacial Times.

Det svenske selskapet har allerede redusert hodetallet fra 5.000 til 3.800 det siste året. Fremover skal fallet i staben skje gjennom naturlig gang, fremover masseoppsigelser. Selskapet har hatt ansettelsesfrys for nye ansatte den seneste tiden, utenom ingeniører.

Les også Klarna selger kasseløsning Betalingstjenestegiganten Klarna selger kasseløsningen Klarna Checkout. Systemet har ifølge Klarna markedsandel på 40 prosent i Sverige og 20 prosent i Norden.

Kuttet tapene kraftig

Betalingsgiganten har lenge vært et tapssluk, men i andre kvartal ble tapene kuttet kraftig. Fra 854 millioner svenske kroner i minus for et år siden, endte selskapet på minus 10 millioner svenske kroner dette kvartalet.

Omsetningen økte 25 prosent til 6,9 milliarder svenske kroner, samtidig som kredittap endte på 1,1 milliarder svenske kroner.

Gjennomsnittilig inntjening per ansatt har økt fra 400.000 dollar årlig til 700.000 dollar årlig på et år, grunnet færre ansatte og reduserte utgifter gjennom AI.

Klarna var jevnt over lønnsomt fra dannelsen i 2005 og frem til 2019, da rask ekspansjon i USA sørget for store tap. I fjor leverte selskapet sitt første kvartalsmessige overskudd på fire år, og Siemiatkowski var da tydelig på perioden med store tap var forbi.

Les også Klarna-konkurrent henter penger og planlegger børsnotering Klarna-konkurrenten Zilch henter penger og planlegger børsnotering.

Halvert verdsettelse

Storsatningen på AI vil trolig bli en viktig driver for børsnoteringen, som ventes å finne sted tidlig neste år. Investorer forventer en verdsettelse på mellom 15 og 20 milliarder dollar ved noteringen.

I 2021, da rentene var lave og børstemperaturen høy, var selskapet verdsatt til hele 46 milliarder dollar. Et år senere krasjet verdsettelse ned til 6,7 milliarder dollar.

– Vi har bestått kriteriene for en børsnotering, og nå er det mest et spørsmål om timing. Vi jobber aktivt med å gjøre alt som er nødvendig for å kunne bli et børsnotert selskap, sa Siemiatkowski da noteringsplanene ble kjent.