Med kvinner på børstoppen

Blant norske spesialfond med helt definerte investeringsmandater tilbyr Nordea et skreddersydd fond eksponert mot selskaper som iherdig jobber for at kvinner skal opp og frem – så vel i styrerommene som i den daglige toppledelsen. Siden Global Diversity Engagement Fund ble lansert på kvinnedagen 8. mars 2019, kan fondet vise til en avkastning på over 100 prosent. Og med det ligger fondet, som bare siden årsskiftet har steget 20 prosent, i det ypperste fondstetsjiktet – avkastningsmessig sett.

Fondet investerer i selskaper som ikke bare tilfredsstiller definerte bærekraftmål, men i de som altså er særlig opptatt av likeverdige karrieremuligheter og der man faktisk ser en høy kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner. Investeringshypotesen er altså at kvinner representer en stor ubenyttet ressurs, og når bedriftene makter å nyttiggjøre seg dette potensialet, vil det også støtte oppunder selve verdiskapningen. Fondet har et globalt mandat, og i dag ligger hovedeksponeringen inn mot USA og teknologisektoren. Over seks prosent av forvaltningskapitalen er i dag plassert i de amerikanske teknologikjempene Nvidia og Microsoft.

Også svenskene etterspør fond med en tydelig kvinneprofil. Kapital har tidligere omtalt det svenske nisjefondet Q30. Her går kapitalen inn i svenske børsforetak som ikke bare scorer høyt på bærekraft- og etikkparametere, men som også har en tydelig kvinneprofil. Siden oppstarten i 2017 ligger fondet litt bak referanseindeksen. Så langt i 2024, målt ved halvårsskiftet, kan fondet vise til en avkastning på litt over syv prosent. Dette er rundt ett prosentpoeng bak referanseindeksen.