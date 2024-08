På Oslo Børs ble rapporten svært godt mottatt, og aksjekursen spratt da også opp med nær ti prosent på høye omsetningsvolumer. I et sommerstille børsmarked har kursen tendert noe tilbake, en utvikling vi på denne tiden av året typisk ser også blant mange andre av børsens mindre selskaper målt etter markedsverdi. Men med bakgrunn i siste ukers kurskorreksjon, sammen med utsikter til det vi forventer blir en sterk tredjekvartalsrapport, mener vi dagens inngangskurser i spennet mellom 6,20 og 6,40 representerer en kjempemulighet for investorene på Oslo Børs. Kjøp!

Risikoviljen øker

Det er altså corporate finance (CF)-delen som nå for alvor drar inntektslasset. Dette viser at på tross av fortsatt høye renter er investorene i førstehåndsmarkedet nå mer og mer villige til å delta i ymse egenkapital- og kredittransaksjoner. Og dette er godt nytt for ABG Sundal Collier-aksjonærene, da provisjonsstrukturen innen dette forretningssegmentet er så mye mer forlokkende enn den kurtasjemodellen aksjemeglerne til daglig står overfor.

CF-inntektene beløp seg i andrekvartal til en kvart milliard kroner, som er en økning på nesten 90 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. Oppdragene spenner vidt, og favner om sektorklasser som fornybar, eiendom og energi. På tampen av juni ble meglerhuset engasjert da PE-selskapet HitecVision solgte over 100 millioner Vår Energi-aksjer til en verdi av 3,7 milliarder kroner. Samme måned var ABG Sundal Collier også involvert da det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet Paratus Energy hentet 75 millioner dollar i en rettet emisjon. Bare disse engasjementene sikret meglerhuset tosifrede millioner i provisjonsinntekter.

Så langt i år ligger inntektene her på 370 millioner kroner, mot 314 millioner etter første halvår 2023. Vi forventer at faktureringsgraden tar seg ytterligere opp blant meglerhusets CF-medarbeidere, også støttet av sterke børser som all historikk viser er utløsende for et større trykk i førstehåndsmarkedet. En ytterligere aktivitetskatalysator er relatert til PE-bransjen. Den sitter i dag gjennomgående med eierandeler i et for høyt antall foretak, og trenger å få børsnotert langt flere av disse for å gi rom for å gå inn i nye prosjekter.

Også innen forretningsdelen M&A, det vil si fusjoner og oppkjøp, er det en klar tiltagende inntektsvekst, viser den siste ABG Sundal Collier-rapporten. I andrekvartal endte disse inntektene på 128 millioner kroner, en økning på nær 30 prosent målt mot perioden april–juni 2023. Siden årsskiftet er meglerhusets M&A-inntekter over 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Inntekstboom fra private equity-hold

– Varelagertrøbbel hos PE-fondene, skrev Kapital tidligere i vinter. Data viser at PE-fondene internasjonalt solgte bedrifter til en verdi som i fjor lå vel 60–70 prosent under tilsvarende salgsnivåer fra 2021. I Norden ser man samme utviklingstrekk, slik Dagens Industri har avdekket. Den svenske næringslivsavisen har tidligere i år beregnet at ledende bransjeaktører som EQT, Ratos, Norvestor og Altor sitter på rundt 40 foretak som ikke har blitt solgt målt mot gjennomsnittlig historisk eiertid, som er på mellom tre og fire år. Og sett i lys av et forholdsvis svakt ny-noteringsmarked så langt i 2024, er det fortsatt mange foretak som åpenbart forblir usolgt.

Dessuten, ifølge analytikere i Pitchbook, har nordiske PE-fond i 2024 gjort tre og et halvt oppkjøp for hvert salg de har fått realisert. Misforholdet er svært problematisk for PE-foretakene, og over tid er ikke dette en holdbar investeringsstrategi, mener Pitchbook.

Stålbull: Investor og milliardær Frederik W. Mohn har tidligere tjent tosifrede millioner på ABG Sundal Collier-aksjen. Nå er han igjen på vei tilbake og er i dag meglerhusets nest største eier. Foto: Iván Kverme

Sterke børser og utsikter til gradvis lavere renter vil gi bedre rammebetingelser for hele bredden i ny-noteringsmarkedet, spår vi. Det vil være utløsende for at PE-bransjen kommer med en serie henvendelser til meglerhusene, inkludert ABG Sundal Collier, med ønske om finansiell assistanse opp mot børsnoteringer. Allerede nå ser vi tegn til at dynamikken mellom PE-bransjen og børsene bedres – støttende for nye millionhonorarinntekter for meglerhusene – nettopp illustrert ved PE-fondet HitecVisions nedsalg i Vår Energi rett før sommeren.

Rentehjelp underveis

Noe forestående norsk rentekutt ligger enn så lenge ikke i kortene. Et første rentekutt antas først å komme i mars neste år. I Sverige peker rentepilene nå i en gunstig børsretning. I juli endte inflasjonen på 1,7 prosent, godt under inflasjonsmålet om en årlig prisstigningstakt på to prosent. Nordea spår derfor at Riksbanken setter ned styringsrenten til 2,75 prosent innen slutten av året, mot en styringsrente i dag på 3,75 prosent. Rentenivået i Sverige peker altså kraftig ned, og dette er godt nytt for ABG Sundal Collier-eierne tatt i betraktning av at rundt 30 prosent av konserninntektene genereres gjennom Stockholm-kontoret. Internasjonalt peker rentepilene også riktig vei. I juni besluttet Den europeiske sentralbanken – for første gang på fem år – å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. I USA ventes flere rentenedjusteringer, støttet av klart fallende inflasjonstall. Flere meglerhus, deriblant DNB Markets, utelukker faktisk ikke at den Den amerikanske sentralbanken vil komme opp med et dobbelt rentekutt nå i september.

Vi går uansett inn i 2025 med utsikter til lavere renter, noe som i seg selv er støttende for alle av ABG Sundal Colliers forretningsområder. Den underliggende businessen går allerede riktig vei der både inntektene og lønnsomheten, slik også styret påpeker i den siste avlagte kvartalsrapporten, så langt i 2024 har nådd nivåer som også står seg godt målt mot historiske tall. Dette gir rammer, mener vi, for at aksjonærene også i inneværende år blir tilgodesett med minimum 50 øre i utbytte pr. aksje, som på dagens kurser gir en dividendegrad på nær åtte prosent. Det er i så fall i det øvre utbyttesjiktet blant selskapene på Oslo Børs.

Siden årsskiftet har ABG Sundal Collier-aksjen gitt en utbyttejustert avkastning bare så vidt over null. Dette er langt under den avkastningen finansselskapene på Oslo Børs ellers kan vise til, der oppgangen i gjennomsnitt har vært på nær ti prosent. Dette er et avvik som i seg selv kan trigge økt aksjeinteresse fra større fond, med et særlig investeringsmandat inn mot finanssektoren på Oslo Børs. Uansett forventer vi en ny solid kvartalsrapport, i neste omgang utløsende for et robust oppsving for ABG Sundal Collier-aksjen. Tredjekvartalsregnskapet publiseres 17. oktober.