Amerikanerne frykter gjeldskollaps – hamstrer tonnevis med gull

Gullprisen stiger mot stadig nye høyder. I skrivende stund har den kommet opp i over to og et halvt tusen dollar pr. ounce. Dette er historisk høyt, og representerer en økning bare i løpet av de siste tolv månedene på over 30 prosent. Det massive etterspørselstrykket bunner spesielt i investorenes søken etter aktiva som kan inflasjonsbeskytte deres øvrige porteføljer. Så selv om gull som sådan ikke gir investorene noen løpende avkastning, for eksempel i form av renter, gir gullet likevel verdifull formuesbeskyttelse i perioder – som nå – med særlig høye inflasjonsrater.

I USA ligger statsgjelden på litt over 35 billioner dollar, for første gang i landets historie, noe som tilsvarer omtrent 125 prosent av amerikansk BNP. Dette går ikke upaktet hen – Financial Times melder nå at velstående amerikanere hamstrer gull ikke bare for å sikre seg mot inflasjon, men også fordi de frykter at statsgjelden skal nå nivåer som blir nær uhåndterbare i tiden som kommer. Ifølge den britiske næringslivsavisen kjøpte private aktører, der rike amerikanere var den mest toneangivende, godt over 300 tonn gull i andrekvartal. Dette er mer enn fem ganger så høyt målt mot kvartalet i forveien. Også mindre bemidlede investorer jakter det edle metallet, noe man ser i kraft av den klart økte etterspørselen, verden over, etter gull-ETFer.

I andre kvartal nådde den fysiske etterspørselen etter gull et nettovolum på 1,200 tonn, et kvartalsnivå man aldri før har registrert, rapporterer Financial Times videre. Og etterspørselstrykket etter gullet, også fra rike amerikanere, stopper neppe opp med det første. For mens USA i 2023 brukte nær tre prosent av BNP på betjening av sin statsgjeld, tilsier prognoser fra Congressional Budget Office (CBO) at rentebelastningen de neste 30 årene vil vokse til hele seks og en halv prosent av BNP.