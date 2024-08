Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

43-åringen Carl Christian Strømberg fra Fredrikstad solgte Solcellespesialisten til oppkjøpsfondet FSN Capital i fjor med en prising på 1 milliard kroner. Så kollapset markedet.

Strømberg solgte sin eierandel for 440 millioner kroner. Nå sitter han igjen med 35 millioner i kontantoppgjør og aksjeverdier bare verdt smuler.

Investor Ketil Skorstads favorittaksje bare stiger og stiger. I det stille har Endúr steget 50 prosent så langt i år, og Skorstad er nå største eier med aksjer for 132 millioner kroner.

Skorstad poengterer at kjernen i hans investeringsfilosi er å investere med dyktige mennesker, og han sier han finner de aller flinkeste han har møtt i Endúr.

Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen har levd i en økonomisk hengemyr i 25 år, men nå er han endelig gjeldfri etter salget av Semb hovedgård.

Av ferske årsregnskaper fremgår det at Nagell-Erichsen fikk en salgspris på rundt 80 millioner kroner. De viser imidlertid også at bankkontoen er tom.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Marius Borg Høiby. Da vi omtalte ham her i avisen første gang, sa vi at det er en psykopat – psyko – i kongefamilien. Det har fått Aftenpostens A-magasin til å spørre oss hvorfor vi brukte ordet «psyko», og om vi forstår at det reageres.

Finansavisen er ikke et legetidsskrift. Ekspertene får bruke den kunnskap de har om psykologi. Basert på alt vi har sett og hørt i Marius Borg Høiby-saken, har kongefamilien en psyko i sin midte. Det er trist, men bør ikke skjules, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Everfuel: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00

Edda Wind: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

HAV Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

MPC Container Ships: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Norse Atlantic: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 09.00, webcast

PCI Biotech: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Dolphin Drilling: Kl. 07.30, audiocast kl. 15.00

Norsk Titanium: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Ayfie International: Kl. 08.00, webcast kl. 09.30

Golden Ocean Group: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 15.00

Jinhui Shipping and Transportation: Kl. 09.00, Zoom kl. 10.00