Danner Norges største sparebank

Styrene i Sparebanken Sør og Sparebanken Vest har vedtatt en fusjonsplan, og vil dermed danne Norges største sparebank, opplyses det i en børsmelding.

Banken vil ha en samlet forvaltningskapital på 517 milliarder kroner og brutto utlån på 429 milliarder, inklusive Brage Finans AS.

– Vi danner nå Norges største sparebank som basert på sparebankidéen vil ha et sterkt utgangspunkt for å møte fremtidig konkurranse og utvikling i finansiell sektor. Den nye banken blir en offensiv og sterk aktør med ledende lønnsomhet, forankret i hele Sør- og Vest-Norge, sier konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, i en kommentar. Han vil også bli toppsjef i den sammenslåtte banken.

Fordeler

Sparebanken Sør og Sparebanken Vest har lenge vært nære samarbeidspartnere med felleseide produktselsskaper og kjenner hverandre godt. Det mener de danner et godt utgangspunkt for en vellykket sammenslåing.

Den nye banken vil ha to hovedkontorer lokalisert i Kristiansand og Bergen.

«Økt størrelse vil styrke konkurransekraften til fordel for kunder, lokalsamfunn, eiere og medarbeidere. Større balanse vil gi økt løfteevne i bedriftsmarkedet, samtidig som konkurranseevnen i personmarkedet forsterkes ytterligere», heter det i meldingen, og det påpekes også at en sammenslåing vil styrke den nye bankens evne til å videreføre en ledende posisjon innenfor teknologi- og produktutvikling.

– Gjennom sammenslåingen vil vi få en meget sterk markedsposisjon på Sør- og Vestlandet. Banken vil ha enda større ressurser til å bidra til vekst og utvikling for næringslivet og folk i våre landsdeler, sier konsernsjef i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug, i en kommentar.

Bergskaug vil gå inn som styremedlem i den nye banken. Sammensettingen av konsernledelsen vil bli besluttet i forkant av gjennomføring av sammenslåingen.

Det vil også bli igangsatt en prosess for å finne et nytt navn og merkevare for den nye banken.

Besparelser

Ifølge meldingen vil den sammenslåtte banken dra nytte av stordriftsfordeler, og har identifisert årlige besparelser på omkring 350 - 400 millioner kroner.

«Potensiale for besparelser er blant annet knyttet til IT-kostnader. Besparelser knyttet til personalkostnader vil bli realisert gjennom naturlig avgang. Kapitalstrukturen vil effektiviseres betydelig gjennom å benytte IRB-modellene til Sparebanken Vest på porteføljen til Sparebanken Sør», heter det.

Det trekkes også frem at det er estimert kapitalsynergier på netto 2 milliarder kroner, i tillegg til beregnet effekt av implementering av ny standardmetode for Sparebanken Sør på 2,1 milliarder kroner.

Ambisjonen er at den nye banken skal være ledende på lønnsomhet med et mål for egenkapitalavkastning på over 13 prosent.