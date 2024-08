Nvidia-fallet tiltar – i kveld kommer tallene

Investoreren tok ikke anklagene spesielt tungt tirsdag, da aksjen «bare» falt 2,6 prosent. Onsdag opplyser imidlertid selskapet at de ikke vil legge frem årsrapporten innenfor fristen satt av det amerikanske finanstilsynet. Det utløser fullstendig panikk hos investorene, som sender aksjen ned 21 prosent.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway har solgt aksjer i Bank of America for over 10 milliarder kroner. Siden midten av juli har Warren Buffetts investeringsselskap redusert eierandelen i USAs nest største bank med nær 13 prosent, gjennom aksjesalg for 57 milliarder kroner.

Salget løfter Berkshire-aksjen med 0,4 prosent, etter å ha steget 1 prosent tidligere på dagen. Dermed passerte markedsverdien av selskapet 1.000 milliarder dollar for første gang – to dager før Buffett fyller 94 år. I skrivende stund er verdien 991 milliarder dollar.

Det gjør selskapet til det første ikke-teknologiselskapet i USA til å passere denne milepælen, ifølge CNBC. Tidligere har Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon og Meta nådd dette nivået, som utgjør drøyt 10.000 milliarder kroner.

Andre aksjer

Etter stengetid onsdag legger cybersikkerhetsselskapet Crowdstrike frem regnskapstall for andre kvartal. Investorene er svært spent på effektene av de enorme dataproblemene som fant sted i midten av juli. Kaoset, som rammet fly- og handelstjenester i blant annet USA, Australia og Tyskland, ble forårsaket av en feil i en oppdatering fra Crowdstrike. Onsdag faller aksjen 2,5 prosent.

Trump Media, tidligere president Donald Trumps medieselskap, har tapt tre fjerdedeler av verdien siden børsnoteringen i våres. Onsdag når aksjen et nytt bunnpunkt da den ligger under 20 dollar for første gang. Aksjen er ned 5,6 prosent.

Abercrombie & Fitch kunne vise til bedre resultater enn markedet ventet for andre kvartal, og øker salgsestimatene for året. Likevel fikk investorene en kalddusj da CEO Fran Horowitz advarte mot økt usikkerhet og et turbulent andre halvår. Aksjen faller over 18 prosent på uttalelsene.