Storeier dumper alt i Sats - selger aksjer for 700 millioner

I en børsmelding onsdag opplyser oppkjøpsfondet Altor at de har solgt hele sin eierandel på 39,242,358 aksjer i treningskjeden Sats. Det utgjør 19,2 prosent av aksjene.

Altor innkasserer drøyt 706 millioner kroner gjennom salget.

Aksjene er solgt til 18 kroner per aksje, mens aksjen stengte i 19,20 kroner på Oslo Børs onsdag. Det betyr at aksjene er solgt med en rabatt på 6,4 prosent.

I børsmeldingen opplyses det at største aksjonær, TryghedsGruppen, ble informert om salget på forhånd. De var imidlertid ikke interessert i å selge aksjer til dagens verdsettelse. Gruppen, som eier 22,6 prosent av aksjene, sier at de ikke har planer om å selge aksjer i løpet av 2024.

– Ikke den beste investeringen

Oppkjøpsfondet har vært en nøkkelinvestor selskapet i 13 år. Reisen startet i 2011 da Altor kjøpte Elixia, som i 2014 fusjonerte med Sats. I 2019 gikk selskapet på børs, og Altor hadde planer om å selge seg ut før Covid-19-pandemien satte en umiddelbar brems på festen.

– Det er klart, gitt et veldig langt eierskap og en tøff reise gjennom covid, er det ikke den beste investeringen vi har gjort finansielt sett. Men ledelsen har lagt ned utrolig mye og godt arbeid, sier Altor-partner Tom Christian Jovik til Dagens Næringsliv.

Hvem som kjøper aksjene er ikke kjent, og Jovik ønsker ikke å røpe noen kjøpere. Han påper imidlertid at det er flere sterke nordiske navn og langsiktige eiere som kommer inn.

– Jeg kan ikke kommentere annet enn at det er store nordiske institusjoner, så det er et tegn på at markedet ser på det som et kvalitetsselskap. Det er navn dere ikke vil bli overrasket over.

Solgte i februar

Salget skjer etter en sterk periode på Oslo Børs for den tidligere kriserammede treningskjeden. På et år har aksjekursen steget nær 75 prosent, mens oppgangen hittil i år er på 27 prosent. Imidlertid har utviklingen vært relativt svak siden slutten av januar, men den siste måneden har aksjen styrket seg 15 prosent.

Tilbake i februar solgte Altor og TryghedsGruppen rett under 20 millioner aksjer i selskapet til 17 kroner aksjen. Altor solgte da 9,8 millioner aksjer for 166 millioner kroner.

Stein Erik Hagens Canica og Bjørn Maaseides Maaseide Promotion var før onsdagens salg tredje og fjerde største aksjonærer, med henholdsvis 6,4 prosent og 3,9 prosent av aksjene.