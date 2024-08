Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Petter Stordalens satsing på svenske Företagsbostäder er blitt et mareritt. Siden 2019 har selskapet tapt 218 millioner svenske kroner på utleie av bedriftsboliger.

Stordalen ble majoritetseier høsten 2017 gjennom Strawberry Living. Daglig leder Mattias Stengl forklarer de negative resultatene med kraftig økning i tilbudet og betydelig fall i etterspørselen under pandemiårene.

Christen Sveaas satser 50 millioner på børskandidaten Amicoat. Biotekselskapet har utviklet et middel som dreper bakterier, vanlige sopparter og noen virus, til bruk på medisinsk utstyr.

Sveaas har skutt inn 25 millioner kroner nå, og bundet seg til å satse 25 millioner til. Deretter følger en mulig børsnotering av Amicoat, som sikter mot et marked på 50 milliarder kroner.

John Fredriksen og Arne Fredly har truffet blink med investeringen i Sparebanken Sør, som nå fusjonerer med Sparebanken Vest. Gevinstene deres siden inntoget sent i fjor utgjør over 120 millioner kroner for Fredriksen og nær 40 millioner for Fredly.

Borea Asset Management og forvalter Magnus Vie Sundal har også gjort en kule i Sparebanken Sør. Han mener de to sparebankene er en perfekt match.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiet. Det hevdes nå at partiet, i arbeidet med et nytt partiprogram for 2025-valget, vil love velgerne å holde skattenivået uendret.

Høyre kan komme litt sent igang her. Hvis Ap og Sp garanterer å holde skattene uendret, blir det litt flaut for Høyre å komme med det samme løftet noen måneder senere, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 2. kv.:

Cavendish Hydrogen: Kl. 07.00, Teams kl. 13.00

Circio Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Crayon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Cyviz: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Eqva: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Huddlestock Fintech: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Kaldvik: Kl. 07.00, Teams kl. 11.00

NRC Group: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

Ocean Sun: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

BW Energy: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 14.00

Horisont Energi: Kl. 07.30, webcast kl. 08.00

Arctic Bioscience: Kl. 08.00, webcast kl. 11.00

Gentian Diagnostics: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Vow: Kl. 08.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Lytix Biopharma: Webcast kl. 10.00