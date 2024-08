Eika starter ny bank

I en pressemelding torsdag morgen melder Eika Alliansen at det lanseres en ny bank som skal bygges på Eika-bankenes felles teknologiplattform, og som skal tilby boliglån og dagligbanktjenester til heldigitale kunder.

Banken får navnet «Penni», og er ventet å lanseres ved årsskiftet.

«Vi ser at rene digitalbankkonsepter dekker et behov i markedet og har god vekst. Med lanseringen av Penni treffer vi et helt nytt kundesegment for Eika, og kan skape ny vekst og kapitalisere på plattformen vår uten å gå i beina på lokalbankene», kommenterer banksjef Ola Jerkø i meldingen.

Eika Alliansen består av over 50 små og mellomstore lokalbanker. I fellesskap eier de Eika Gruppen, samt noen andre leverandørselskaper.

Heldigitale kunder

Bankene mener Penni vil stå sterkt i konkurransen om selvbetjente kunder. Her står banker som Sbanken, Bulder og Obos-banken sterkt.

«Hos oss vil kundene få full nettbank og mobilbank fra dag 1. Samtidig blir ikke Penni for alle – som hos andre digitalbanker blir dette en bank som passer best for kunder med ganske standard behov for boliglån og hverdagsbank, og som ønsker å betjene seg selv», kommenterer direktør for kundeopplevelser, Amund Tosterud.