Hvordan storbanker navigerer valget

«Election trades» eller investeringer basert på forventninger om valgresultatet har vært et «hot» tema. Torsdag ettermiddag er det 50 prosent sannsynlighet for at Trump vinner valget, og 49 prosent for Harris, ifølge Polymarket.

Goldman Sachs har ulike kurver bestående av subsektorer og eksponeringer som sannsynligvis vil bli mest påvirket av valgutfallene.

GS24REPL, kurven som speiler en Trump-seier og forventer at aktivaene i kurven skal stige:

Innenlandsk sikkerhet

«Muliggjører av onshoring» – virksomheter eller teknologier som bidrar til å flytte produksjon eller tjenester tilbake til hjemlandet fra utlandet.

Grensekonstruksjon

Innenlandske produsenter

Stål

GS24DEML, kurven som speiler en Harris-seier og forventer at aktivaene skal stige:

Infrastrukturinvesteringer

Selskaper som er mottakere av IRA-midler (Inflation Reduction Act)

Fordelaktige for helsevesenet som bruker mye på forskning og utvikling

Elektrifisering

Fornybar energi

Er det verdt å vedde?

Morgan Stanley Research greier ut i rapporten «Party Conventional Wisdom» hvordan investorer bør forholde seg.

I introduksjonen skriver Michael Zezas, sjef for global fixed income research:

– Informasjonen velgere får på konvensjoner kan hjelpe dem med å bestemme hvordan de skal stemme, men vi tror at de som fokuserer på valgets investeringsimplikasjoner, vil lære mye mindre.

Zezas trekker frem eksempelet: «Harris-kampanjen lanserte nylig noen økonomiske mål. To av disse var nye punkter: (1) kreditter og subsidier for boligkjøpere og utbyggere for å forbedre boligtilgjengeligheten, og (2) en utvidet barnetrygd.

Skulle man investere basert på dette, ville det være spekulativt, selv om Harris vant, fordi det krever godkjenning fra Kongressen.

Et lignende utfall skjedde i 2016: Affordable Care Act skulle oppheves av republikanerne, men det skjedde ikke.

Les også Frykter Trump-sjokk UBS-økonom hevder Kina frykter Donald Trumps trusler om kraftig økning i tollsatsene. Samtidig blomstrer handelen med Australia.

Konjunktursyklusen trumfer

«Tverraktiva-strategiteamets studie av tidligere valg viser ingen klart mønster for markedsatferd i valgår, selv når man tar hensyn til forskjellige valg- og makroforhold,» skriver Zezas.

Morgan Stanley mener derimot at energi og telekom. kan underprestere hvis demokratene vinner.

I likhet med Goldman tror de at ren energi-sektoren kan gjøre det bra under Harris, ettersom sektoren kan få mer støtte fra Inflation Reduction Act (IRA).

Hvis Trump vinner, trekkes dollaren frem som en vinner. «Selv om Trump har kalt en sterk dollar for «en katastrofe for våre produsenter og andre,» steg dollarindeksen i månedene etter seieren hans i 2016, og våre valuta- og økonomiteam tror at en gjentakelse er sannsynlig hvis han vinner igjen,» heter det.