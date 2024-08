Ny resultatsmell for Polestar

Elbilprodusenten Polestar Automotive Holding UK, som delvis er eid av den kinesiske milliardæren Li Shufu, la torsdag frem tall for andre kvartal, der bilprodusenten endte med et kraftig driftsunderskudd på 242,3 millioner dollar - tilsvarende om lag 2,5 milliarder norske kroner. Det er imidlertid noe bedre enn i samme periode året før, da driftsresultatet ble minus 273,6 millioner dollar.

Omsetningen falt med 17 prosent fra 693,3 til 574,9 millioner dollar som følge av lavere globale volumer og flere priskampanjer.

Børstaper

Polestar har slitt med driften siden selskapet ble skilt ut fra Volvo for to år siden, og aksjekursen har følgelig falt med over 90 prosent. Høye kostnader og stadig større konkurranse, blant annet fra Kina, presser resultatene. I tillegg har etterspørselen etter elektriske biler falt i takt med økende inflasjon og høyere rente, samt at elbil-subsidier har avtatt.

Polestar leverte 13.150 biler i andre kvartal, en økning på 83 prosent fra de første tre månedene av året, men færre enn tilsvarende periode i 2023.

Venter sterkere tall

Selskapet meldte under resultatpresentasjonen at det venter sterkere salg i andre halvår. I tillegg har selskapet tidligere meldt at det venter å øke salget til over 155.000 kjøretøy i 2025, hjulpet av Polestar 3 og 4-modellene.

Selskapet startet nylig produksjonen av Polestar 3 i USA for å unngå landets tollsatser på kinesisk-produserte elbiler.