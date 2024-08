Elbilprodusenten Polestar Automotive Holding UK har startet produksjon av Polestar 3 i USA for å unngå amerikanske tollsatser på elektriske kjøretøy produsert i Kina, skriver Bloomberg.

Bilen, som i Norge koster fra rundt 825.000 kroner og oppover for 2024-modellen og fra 725.000 for den mer konfigurerbare 2025-modellen, skal ifølge avisen nå produseres i en Volvo-fabrikk i Ridgeville i South Carolina for salg i USA og Europa. Siden februar har bilen blitt produsert i Chengdu i Kina.

Les også Polestar 3 testet: Kan den ta innpå Porsche? Polestar 3 deler plattform med Volvo EX90, men definerer at merket nå står på egne hjul med en overraskende sporty SUV.

Polestar har slitt med flere utfordringer den siste tiden, som problemer med driften, økende tap og stadig økende spenning i handelen mellom Kina og Vesten.

Les også Stålsetter seg for elbiltoll Volvo Cars toppet konsensus og tjente 60 prosent mer på driften i andre kvartal. Men guidingen ble tatt ned, og toppsjefen skylder på elbiltollen.

Ifølge Bloomberg hadde selskapet lagt planer om å produsere biler i USA allerede før landet innførte de strenge tollsatsene på kinesiske elbiler. I 2025 har selskapet planer om å starte produksjonen av Polestar 4 i i Sør-Korea.