Wall Street endte blandet: Nvidia fikk juling etter gårsdagens tallslipp

New-York børsen endte blandet etter en børsdag som var preget av en bred oppgang fra start, men som snudde i de siste handelstimene.

Slik endte de for de toneangivende indeksene på Wall Street:

Nasdaq falt 0,2 prosent til 17.516 poeng.

Dow Jones steg 0,59 prosent til 41.335 poeng.

S&P 500 endte flatt til 5.592 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er opp 3,87 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 7,4 prosent til 15,85.

«USAs rentehistorie preges av resesjoner, som ofte har gitt kraftig rentenedgang. Dagens prising av mange kutt kan gi assosiasjoner til slike episoder. Men, markedet legger til grunn at rentenedgangen stopper på 3,0 prosent i slutten av neste år. Et slikt nivå er ikke konsistent med en resesjon», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Senker sine prognoser

Torsdag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje for 78,81 dollar, opp 1,86 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 75,96 dollar, opp 1,9 prosent.

Goldman Sachs og Morgan Stanley senker sine prisprognoser på råolje fremover. Bakgrunnen er at OPEC+ planlegger å øke produksjonen i oktober og at konflikter i Midtøsten mellom Israel og Hizbollah-styrker i Libanon øker, skriver Yahoo Finance.

Nvidia fikk juling

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Nvidia sine kvartalstall. I andre kvartal hadde AI-giganten inntekter på 30,04 milliarder dollar og fikk et resultat på 16,60 milliarder dollar. Konsensus blant analytikere var inntekter på 28,68 milliarder dollar og et resultat på 14,9 milliarder dollar.

Selskapet har nå godkjent et program for tilbakekjøp av egne aksjer for opp mot 50 milliarder dollar.

«Det skal sies at salgstallene for andre kvartal var bedre enn ventet. Men utsiktene fremover for tredje kvartal ble oppfattet som en skuffelse. Skjønt, estimatet på 32,5 milliarder dollar var i overkant av gjennomsnittet blant analytikerne på forhånd, men samtidig et stykke i underkant av de mest optimistiske estimatene. Dette, i tillegg til produksjonsutfordringene med den nye produktlinjen, ble utslagsgivende», skriver Handelsbanken i en rapport.

Aksjen falt over 6 prosent torsdag.

Det er over 8000 nordmenn som har aksjer i Nvidia tilsvarende 1 milliard kroner, ifølge E24.

«Magnificent 7»

Tekgiganten Nvidia ble straffet på New-York børsen, mens de fleste andre «Magnificent 7»-aksjene» steg.

Google sitt morselskap Alphabet falt 0,7 prosent til 163,40 dollar.

Amazon steg 0,8 prosent til 172,12 dollar.

Apple endte opp 1,5 prosent til 229,79 dollar.

Meta Platforms steg 0,3 prosent til 518,22

Microsoft endte opp 0,61 til 413,12 dollar.

Nvidia falt 6,4 prosent til 117,59 dollar.

Tesla steg 0,3 prosent til 206,28 dollar.

Sterkere enn forventet

Den kvartalsvise BNP-veksten i USA var på 3,0 prosent i andre kvartal, ifølge nye estimater fra U.S. Bureau of Economic Analysis. Det er en oppjustering fra det tidligere estimatet på 2,8 prosent.

Samtidig har det blitt kjent at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 231.000 i perioden 18. til 24. august. Ifølge Trading Economics var det ventet 232.000 søkere.