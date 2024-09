Yara opp eller ned?

Aksjeåret 2024 synes å bli rimelig tungt for Yara-aksjonærene med tanke på en utbyttekorrigert avkastning så langt i år på minus 15 prosent. De svake avkastningstallene, som er adskillig svakere enn utviklingen ellers på Oslo Børs, kommer særlig etter en tam førstekvartalsrapport. Men en viss lysning var å spore ved fremleggelsen av tallene for perioden april–juni, med et resultat etter skatt på tre millioner dollar sammenlignet med et tap på 298 millioner dollar på samme tid i 2023. – Det er positivt at resultatet har forbedret seg i andre kvartal, med høyere marginer og leveranser i et marked med mer stabile priser enn i fjor. Til tross for dette er ikke resultatene og avkastningen på et tilfredsstillende nivå. De siste årene har vært preget av volatilitet, noe Yara har navigert godt, men for å øke lønnsomheten må vi nå justere prioriteringene våre og redusere kostnadene, uttalte Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, ved tallfremleggelsen. Konsernet har derfor igangsatt et program for å redusere kostnads- og investeringsnivået. Målet er å redusere de faste kostnadene med 150 millioner dollar og investeringer med samme beløp innen slutten av 2025. Blant analytikerstanden er det store sprik i anbefalingene, der de mest optimistiske peker på det kurspotensialet som ligger i aksjen som følge av de bedrede kontantstrømutsiktene, igjen utløst av et omfattende kostnadskuttprogram. Andre er mer forsiktige i sine anbefalinger, og legger særlig vekt på en fortsatt svak markedsbalanse.

Bengt Jonassen, analytiker ABG Sundal Collier foto: Thomas Bjørnflaten

Kjøp!: Analytiker Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på Yara med kursmål 400.

– Det er særlig tre grunner til at vi nylig oppgraderte Yara til kjøp. For det første har vi tiltro til at selskapets ledelse vil klare å redusere faste kostnader med 150 millioner dollar innen utgangen av 2025 samt at investeringsnivået reduseres. Dette vil bedre fri kontantstrøm materielt til nærmere 40 kroner pr. aksje for 2025 og 2026.

– Videre er det et stort etterslep i selskapets leveranser. Det globale nitratmarkedet falt ti prosent i volum under energikrisen i Europa, ettersom nitratproduksjonen i høykost-regioner falt med 16 prosent fra topp til bunn. Lavere leveranser av nitrat ble kompensert med økt ureaimport. Over tid er det rimelig å anta at noe av disse volumene kommer tilbake, og vi tror den lavere ureaimporten inn til Europa siste måneder er en indikasjon på at dette er i ferd med å skje. Dersom volumene til Yara skulle komme tilbake til tidligere topper, ligger det et økt EBITDA-potensial på 300–400 millioner dollar avhengig av marginbildet. Dette tilsvarer mellom ni til tolv kroner pr. aksje i økt inntjening.