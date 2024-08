Sverre Bjerkeli har tjent 100 millioner kroner på kursoppgangen i IT-selskapet Crayon.

Han tjente seg rik som konsernsjef i Protector Forsikring og er nå privatinvestor på fulltid. Etter å ha brukt flere hundre timer på å analysere Crayon-caset, valgte han å selge seg ned i hjertebarnet Protector for å kjøpe aksjer i Crayon.

Kjøpene begynte for litt over et år siden. Da Crayon var nede i 60 kroner i fjor høst, kjøpte han med begge hendene. Nå sitter han på Crayon-aksjer for 269 millioner kroner.

Eiendomstopp Baard Schumann irriterer seg over den ferske ledelsen i NRC Group etter å ha sett sine egne aksjer i infrastrukturselskapet rase i verdi.

Han mener grepet deres med å foreta nedskrivninger tidlig er et velkjent triks, men synes de har tatt kraftig i. Meldingen om nedskrivninger og et stort kapitalbehov sendte NRC-aksjen ned 38 prosent torsdag. Schumanns 200.000 aksjer er dermed verdt 1 million kroner.

Roeren Olaf Tufte har skapt en kjempebutikk på underbukser med selskapet Tufte Wear, men i fjor kollapset butikken fullstendig.

Omsetningen stupte mer enn 40 prosent til 81,6 millioner kroner, og på bunnlinjen snudde det fra overskudd på 16,6 millioner til et tap på 6,9 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar Norse Atlantic, som tapte 32 millioner dollar i andre kvartal. Med bare ni fly på et internasjonalt rutenett er det nesten godt gjort. Aksjonærene som allerede hadde sett et kursfall på nesten 90 prosent i år, så kursen falle 25 prosent til.

Man kan lure på hva stiferen og største eier, Bjørn Tore Larsen, tenker på. Trykker han penger i Arendal? Alle andre bør holde seg unna. Flyaksjer er noe tull, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

PetroNor E&P: Kl. 06.30, webcast kl. 09.00

AF Gruppen: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Nordic Unmanned: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Thor Medical: Kl. 07.00, hos Carnegie kl. 08.00, webcast

BW Offshore: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Frontline: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 15.00

Inin Group: Kl. 08.00, webcast kl. 08.30

M Vest Energy: Webcast kl. 11.00

Ventura Offshore Holding: Teams kl. 13.00

Seacrest Petroleo: Kl. 18.00 webcast

5th Planet Games, Aega, CodeLab Capital, Lime Petroleum, Lokotech Group, Petrolia, Quantafuel, RomReal, Skandia GreenPower, Statnett, Waste Plastic Upcycling, Å Energi

Årsrapport:

Refuels

Resultatpresentasjon:

Havila Kystruten: Webcast kl. 10.00

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak juli, kl. 08.00

Norge: Nav registrert ledighet august, kl. 10.00

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner september, kl. 10.00