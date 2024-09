Spekuleres om intervensjon i Kina

Kinas sentralbank (PBoC) har gjennomført sin første obligasjonshandel i det åpne markedet på nesten to tiår og samtidig avdekket sitt nye pengepolitiske verktøy, skriver South China Morning Post.

PBoC kjøpte 10-årige statsobligasjoner for 300 milliarder yuan (445 milliarder kroner) og 15-årige obligasjoner for 100 milliarder yuan (148 milliarder kroner). Obligasjonene ble imidlertid solgt av Finansdepartementet samme dag, så likviditeten i markedet øker ikke direkte.

– Merkelig grep

Analytikere sier til Financial Times: «Tiltak som dette, som hindrer obligasjoner fra å bli handlet i markedet, fyrer opp spekulasjoner om at Kinas sentralbank snart vil gripe inn i obligasjonsmarkedet for å forhindre et eventuelt tilbakeslag som kan utløse tap i Silicon Valley Bank-stil.»

«PBoC forsøker å manipulere rentekurven,» sa Wei Li, leder for multi-asset investeringer for BNP Paribas i Kina. «Nå har de mye mer langsiktig gjeld på hånden [fordi] spekulanter satser mot sentralbanken,» sa Li, sitert av FT.

«[Kjøpet av obligasjonene] kan virke som et merkelig grep, gitt at sentralbanken har brukt de siste månedene på å forhindre at rentene faller,» sa Julian Evans-Pritchard, leder for Kina-økonomi ved Capital Economics. «Men de fleste tegn tyder på at de fortsatt har som hensikt å redusere beholdningen av statsobligasjoner snarere enn å øke dem,» sitert av FT.

Forsiktig

Tidligere har sentralbanken kommunisert at de gradvis må lette på tiltakene for å stabilisere økonomien, og vektlegger «politisk tålmodighet og stabilitet» og lover å avstå fra «drastisk innstramming eller drastisk lettelse» av pengepolitikken.

UBS har nedjustert BNP-estimatene for Kina i 2024 til 4,6 prosent fra tidligere 4,9 prosent. For 2025 er estimatet senket med 0,6 prosentpoeng til 4 prosent.

Advarer mot yuan

Offshore-yuanen har steget med 2 prosent i august og dermed visket ut tapene for året mot dollaren.

Goldman-analytikere, ledet av Xinquan Chen, mener at oppgangen i valutaen kan tilskrives eksterne faktorer, som raske endringer i renteforventningene i USA samt valget. Svakheten i den innenlandske økonomien vil trolig veie tyngst på mellomlang sikt, heter det i rapporten.

Yuanen forventes å prestere svakere enn sine viktigste konkurrenter, ifølge notatet fra Bloomberg.