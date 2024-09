Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 17.657,71 poeng, mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 41.413,06 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.617,67 poeng.

«Mange investorer har begynt å flytte kapital inn i mindre selskaper i påvente av en serie rentekutt fra Federal Reserve. Denne trenden er ventet å fortsette så lenge den amerikanske økonomien ikke går i revers eller inn i resesjon», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Nvidia

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Nvidia sine kvartalstall. I andre kvartal hadde AI-giganten inntekter på 30,04 milliarder dollar og fikk et resultat på 16,60 milliarder dollar. Samtidig meldte selskapet at det har godkjent et program for tilbakekjøp av egne aksjer for opp mot 50 milliarder dollar.

Torsdag falt aksjen 6,4 prosent. Kort tid etter at fredagens handel tok til stiger aksjen 1,7 prosent. Fredag ettermiddag faller kursen litt tilbake og aksjen er nå opp 1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,87 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,4 prosent til 15,43.

«Selv om juryen enda står på gangen hva gjelder størrelsen på det kommende rentekuttet i september, må det sies at dette ikke akkurat er en økonomi som står og hyler etter et dobbelt rentekutt. Og selv om veksten i investeringene ble revidert ned i andre kvartal, er veksten fremdeles svært sterk», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Kjerne-PCE, Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, steg 0,2 prosent i juli, i tråd med konsensus. På årsbasis steg kjerne-PCE 2,5 prosent, litt lavere enn forventningene på 2,6 prosent.