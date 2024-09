Verste tørke på 40 år i Brasil – setter avlingene i fare

Først kom skogbranner som svidde sukkerrørmarker. Nå truer den verste tørken på mer enn 40 år kaffe- og soyaavlingene i Brasil. Fra mai til august opplevde noen viktige landbruksområder det tørreste været siden 1981, skriver Bloomberg fredag.

Det er ikke meldt regn på minst to uker til, en periode da kaffetrær vanligvis blomstrer og bønder begynner å plante soya. Mangelen på nedbør utgjør en risiko for globale avlingsforsyninger i en verden som har blitt stadig mer avhengig av Brasil for alt fra sukker til kaffe og soyabønner.

Tapene kan forsterke det økonomiske stresset for brasilianske bønder som allerede sliter med en kraftig prisnedgang.

«Dette er en av de verste tørkene i kaffens historie», sa Regis Ricco, en direktør ved RR Consultoria Rural, som leverer agronomiske tjenester til flere produsenter i de største dyrkingsområdene i Brasil. Han forteller videre at det ikke har vært noe særlig regn siden mars i år, og at dette rammer Starbucks' foretrukne kaffesort, nemlig arabica-kaffe.