Kongsberg Gruppen har signert en avtale om å selge sin styremaskin- og ror-virksomhet til et fond forvaltet av det nordiske private equity-selskapet Norvestor, opplyses det i en børsmelding.

Transaksjonen er ventet gjennomført i løpet av første kvartal 2025.

Styremaskin- og ror-virksomheten er i dag en del av divisjonen Propulsion and Handling i Kongsberg Maritime. I 2023 genererte den en omsetning på cirka 850 millioner kroner, med marginer tilsvarende som for Kongsberg Maritime på proforma stand-alone basis.

– Vi er fornøyde med å ha inngått en avtale med Norvestor om salg av styremaskin- og ror-virksomheten. Dette er en solid virksomhet med lange tradisjoner, produkter av høy kvalitet og med etablerte markedsposisjoner som vi tror vil fortsette å utvikle seg godt under nytt eierskap. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid fremover, sier EVP Propulsion & Handling, Per Håvard Siljan Hjukse i Kongsberg Maritime.

«Avtalen reflekterer at partene har til hensikt å samarbeide om å levere konkurransedyktige styremaskiner og ror av høy kvalitet til kunder over hele verden», heter det i meldingen.

Kongsberg-aksjen har gått som en kule i 2024, og er hittil i år opp 141 prosent. Da Oslo Børs stengte fredag ble aksjen omsatt for 1.123,00 kroner.