Pareto vraker halve porteføljen

I august falt modellporteføljen til Pareto Securities 0,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,4 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 30,0 prosent hittil i år.

Kid var porteføljens augustvinner, med en kursoppgang på 16,3 prosent, etterfulgt av Nordic Semiconductor, Borregaard og Austevoll Seafood som klatret henholdsvis 6,2 prosent, 5,5 prosent og 5,4 prosent. Verst gikk det med AutoStore og Himalaya Shipping som falt henholdsvis 17,9 prosent og 7,8 prosent.

Vraker halve porteføljen

I begynnelsen av september velger meglerhuset å bytte ut halvparten av aksjene.

Månedens nykommere er DOF, Frontline, Mowi, Sats og Vår Energi, samtidig som Pareto velger å kvitte seg med Aker BP, Austevoll Seafood, AutoStore, Kid og Nordic Semiconductor.

Borregaard, Bonheur, Crayon, Hafnia og Himalaya Shipping får fornyet tillit.

Kapitalmarkedsdag i DOF

Energiserviceanalytiker Jørgen Opheim venter gode tider for DOF, som holder kapitalmarkedsdag 10. september.

– DOFs nylige oppkjøp av Maersk Supply Service sine fartøy ser innvannende ut på alle parametere, men gjeldssiden ser i økende grad konservativ ut. Derfor venter vi at en nærstående refinansiering kan åpne for utdelinger til aksjonærene. Vi ser en utbytteavkastning på mellom 13 til 21 prosent de to neste årene avhengig av refinansieringsmodellen, og etter svak kursutvikling i august anser vi det som et attraktivt tidspunkt å ta inn aksjen i porteføljen, sier Opheim.

Bytter ut Austevoll med Mowi

Sjømatanalytiker Sander Lie bytter ut Austevoll Seafood med Mowi der han ser flere forhold som ligger til rette for et comeback.

– Mowi legger bak seg et utfordrende første halvår, men andrekvartalsrapporten ga flere støttende datapunkter. Veksten i sjø ser sterk ut, selskapet guider betydelig høyere slaktevolumer inn i tredje kvartal, og vi ser også tegn til bedre biologi på tvers av sentrale regioner i Norge. Vi tror mye ligger til rette for at selskapet leverer et bra resultat i andre halvår, sier Lie.

Satser på Vår Energi

Olje-og gasseksponeringen byttes i september fra Aker BP til Vår Energi. Energianalytiker Tom Erik Kristiansen har fortsatt Aker BP blant favorittene i sektoren, men ser flere kortsiktige triggere i Vår Energi.

- Utsettelsen av produksjonsstart Balder X, som mange forventet og allerede lå inne i estimatene våre, er nå bak oss. Vi tror det kun blir positive nyheter fremover, sier Kristiansen.

Han trekker frem at Vår Energi vil levere 20 prosent vekst når feltet Johan Castberg kommer i produksjon mot slutten av året.