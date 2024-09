En haukete japansk sentralbank utløste tidlig i august en aggressiv innløsning av yen-finansierte såkalte «carry trades», og rystet finansmarkeder verden over. Nå seiler sveitsiske franc opp som en «carry trade»-favoritt, skriver Reuters.

KUTTER RENTEN? Martin Schlegel (t.v.) overtar som sveitsisk sentralbanksjef når Thomas Jordan (t.h.) går av ved utgangen av september. Foto: Bloomberg

– Sveitserfrancen er tilbake som en finansieringsvaluta, sier Benjamin Dubois, global sjef for risikostyring hos Edmond de Rothschild Asset Management Suisse.

«Carry trades» går ut på at investorer låner i en lavrentevaluta, og investerer pengene i aktiva med høyere avkastning andre steder. Styringsrenten i Sveits ligger nå på 1,25 prosent, mens den til sammenligning er 3,75 prosent i eurosonen, 5,00 prosent i Storbritannia og 5,25-5,50 prosent i USA.

Les også Spår nye valutasjokk Strateger ser nye innløsninger av yen-finansierte «carry trades» – og ny uro i markedet. – Bare begynnelsen, spår aksjekommentator Karl Johan Molnes.

Pundrally?

Tall fra U.S. Commodity Futures Trading Commission viser ifølge nyhetsbyrået at spekulanter nå sitter på en short-posisjon tilsvarende 3,8 milliarder dollar mot sveitserfranc. En stor short-posisjon blir vanligvis tolket som at en valuta brukes til å finansiere «carry trades.»

– Toveis-risikoen i yen er nå høyere enn på lenge, og sveitserfranc ser ut til å være det mer logiske valget som finansieringsvaluta, sier Kamal Sharma, senior G10-valutastrateg i Bank of America.

Sharma mener rentedifferansen mellom Sveits og Storbritannia vil utløse et rally i pund mot sveitserfranc og anbefaler derfor investorer å kjøpe GBP/CHF. Goldman Sachs gjør det samme.

Kutter igjen?

Avtakende inflasjon peker mot at den sveitsiske sentralbanken (SNB) vil sette ned renten ytterligere, noe som vil gjøre det enda billigere å låne i sveitserfranc. Videre tror både Bank of America og Goldman Sachs at SNB – av hensyn til eksportører – kvier seg for å la sveitsiske franc styrke seg videre fra dagens nivåer, som nærmer seg de høyeste på åtte måneder mot dollar og ni år mot euro.

– SNB vil sannsynligvis beskytte seg mot valuta­appresiering gjennom intervensjon – eller rentekutt etter behov, sier Goldmans G10-valutastrateg Michael Cahill til Reuters.

Les også Comeback for carry trade: – Folk har kort hukommelse Etter å ha bidratt til voldsomme svingninger i globale markeder, jager hedgefondene igjen oppsiden ved å låne billig yen.

Måtte forklare Japan-sjokket – yenen styrker seg Den japanske sentralbanksjefen Kazuo Ueda måtte fredag forklare seg i parlamentet for markedssjokket han utløste tidligere i august. Tokyo-børsen reagerer med oppgang – og yenen styrker seg.

JPMorgan: Vi er langt fra ferdig JPMorgan anslår at avviklingen av yen carry-trades kun er 50-60 prosent ferdig.

Advarsel

Samme mann advarer dog overfor nyhetsbyrået om at sveitserfranc egner seg best som «carry trade»-valuta når investorene er optimistiske, og viser til dens posisjon som en trygg havn i nervøse tider.

Under børsuroen tidlig i august styrket sveitserfranc seg eksempelvis med 3,5 prosent på to dager. En sådan rask styrkelse kan ødelegge gevinster og utløse massiv innløsning – som yen-dramaet viste oss.

– Enhver «carry trade» er iboende risikabel, og dette gjelder spesielt for dem finansiert med «trygg havn- valutaer.» Den største risikofaktoren er at yield-forskjellene komprimeres når yielden faller i et «risk off»-klima, og sveitsiske franc kan styrke seg, sier valutastrateg Michael Puempel i Deutsche Bank.