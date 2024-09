Morgan Stanley-sjef ser begrenset oppside for aksjer

Michael Wilson, sjef for aksjer i USA og investeringsdirektør (CIO) hos Morgan Stanley, skriver i oppdateringen «Happy Labor Day» at han ser begrenset oppside for amerikanske aksjer på 6-12 måneders sikt.

Han innleder med august-korreksjonen som «skyldtes flere faktorer, hvor den viktigste var risikoen om svakere enn forventet økonomisk vekst». Arbeidsmarkedsrapporten fra 2. august blir trukket frem, hvor arbeidsledigheten steg 0,2 prosentpoeng og utløste Sahm-regelen, som igjen fikk markedene til å bekymre seg for en hard landing.

Siden den gang har det kommet bedre data, «ledet av ledighetstall, detaljhandelssalg og ISM-tjenesteindeksen. Som et resultat har mange aksjeindekser steget tilbake til nær all-time high, mens obligasjonsmarkedet, yen og råvarer reflekterer vedvarende mistanke om at faren kanskje ikke er over.»

På fredag, 6. september, kommer «den virkelige testen», arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls).

Utfordringen

Wilson merker seg at aksjemarkedene i USA «ser ut til å prise inn en myk landing».

S&P 500 handles til P/E 21, i øvre sjikt av historien. Konsensus venter EPS-vekst på 11 prosent for 2024 og 15 prosent i 2025, godt over det langsiktige gjennomsnittet på 7 prosent.

«Kort sagt ser jeg begrenset oppside på indeksnivå over en 6-12 måneders horisont i en myk landing (vår base-case) gitt dagens verdsettelser og inntjeningsforventninger».

«I en hard landing (vårt bear-case) er det betydelig nedside risiko gitt de godt over gjennomsnittlige verdsettelsene – dvs. det ser ut til å være mye som hviler på den kommende arbeidsmarkedsrapporten for aksjeinvestorer.»

Annerledes denne gang?

Wilson merker seg at «sykliske aksjer versus defensive aksjer forblir i en nedgående trend. Dette er veldig annerledes enn korreksjonene i 2022 og mesteparten av 2023». Grunnen til dette, ifølge Wilson, er at markedet trenger mer bevis på at veksten forbedrer seg.

Kunstig intelligens (AI) har vært den store driveren for amerikanske aksjer det siste halvannet året. Wilson merker seg at mange AI-vinnere nylig har korrigert med 20-40 prosent ettersom selskapene ikke matchet de høye forventningene som var priset inn i aksjene.

Dette taler for at investorer kanskje er på jakt etter noe nytt som kan «absorbere mye markedsverdi». Wilson kjøper derimot ikke ideen om at man bør rotere inn i small caps eller andre billige sykliske aksjer som har underprestert de siste årene.